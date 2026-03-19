Dos detenidos en Fuente Palmera (Córdoba), uno ya en prisión, por varios robos en vehículos y viviendas

Archivo - Guardia Civil en Fuente Palmera. - GUARDIA CIVIL - Archivo

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, una ya en prisión, e investigado a una tercera, como presuntas autoras de varios delitos contra el patrimonio cometidos en la pedanía de Silillos, en el término municipal de Fuente Palmera (Córdoba), tras supuestamente robar con fuerza en viviendas y vehículos.

Según informa la Benemérita en una nota, la actuación se inició a principios del mes de noviembre de 2025 tras detectarse un incremento en el número de robos en la demarcación, especialmente en la citada pedanía. Por ello, la Guardia Civil inició una investigación encabezada por el Puesto de Fuente Palmera, con el apoyo de Equipo ROCA, que permitió obtener indicios sobre la posible autoría de los hechos, por lo que se intensificaron los dispositivos de vigilancia en la zona, orientados a la localización de los supuestos autores.

Como resultado de las gestiones practicadas y tras una amplia investigación, la Guardia Civil procedió en fechas recientes a la detención de dos personas, y la investigación de una tercera, como supuestos autores de varios delitos, logrando esclarecer un total de 11 delitos, entre los que se encuentran robos con fuerza en viviendas, robos y hurtos en el interior de vehículos, así como una sustracción de vehículo en grado de tentativa.

Además, la Guardia Civil logró recuperar varios objetos sustraídos entre los que se encuentran una televisión, varios bolsos de mano, carteras, una escopeta y diferente documentación personal. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de uno de los presuntos autores. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la recuperación de más objetos relacionados con los hechos.