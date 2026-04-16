Dos detenidos por robar efectos personales fingiendo "cariño" y "confianza" en Huelva, Córdoba y Sevilla

Agentes de la Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 16 abril 2026 13:00
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SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres integrantes de un grupo especializado en delitos denominados como "hurtos cariñosos", que consisten en la sustracción de efectos personales, especialmente joyas, "mediante uso de contacto físico cercano, simulación de confianza y fingimiento de afecto", sin que la víctima pueda percibir el momento exacto en el que se comete este hurto, y actuaban en Huelva, Córdoba y Sevilla.

Según ha expresado el Cuerpo en una nota de prensa, la actuación policial se ha desarrollado en el marco de la operación 'Honey' y ha culminado con la detención de dos personas como presuntas autoras de delitos de hurto, robo con violencia y agresión sexual. Además, se han intervenido diversos efectos y dinero en efectivo.

Tras la actuación se han esclarecido varios hechos delictivos cometidos en la provincia de Sevilla. La operación ha sido resultado de una investigación conjunta con las Comisarías Locales de Morón de la Frontera y Alcalá de Guadaíra. No obstante, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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