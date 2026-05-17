La EASD José Val del Omar de Granada incorporará Diseño de Producto a su oferta de Enseñanzas Artísticas Superiores

La Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar de Granada ampliará el próximo curso académico 2026-2027 su oferta de Enseñanzas Artísticas Superiores con la implantación de la especialidad de Diseño de Producto. - EASD JOSÉ VAL DEL OMAR

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) José Val del Omar de Granada ampliará el próximo curso académico 2026-2027 su oferta de Enseñanzas Artísticas Superiores con la implantación de la especialidad de Diseño de Producto. El plazo de solicitudes está abierto hasta el próximo 20 de mayo.

Así lo ha dado a conocer la propia escuela en un comunicado, en el que detalla que con esta incorporación, la escuela granadina impartirá tres especialidades de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño: Diseño Gráfico, Diseño de Moda y Diseño de Producto, "consolidando así su papel como referente de la formación artística superior pública en Andalucía".

La EASD José Val del Omar es un centro público dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, especializado en enseñanzas artísticas y de diseño y con una amplia trayectoria en la formación de profesionales del ámbito creativo y cultural.

"La implantación de Diseño de Producto convierte a Granada en la segunda ciudad andaluza que ofrecerá esta especialidad en un centro público de Enseñanzas Artísticas Superiores, junto a Huelva, donde estos estudios se imparten actualmente en la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega", exponen.

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño son estudios oficiales equivalentes al nivel de grado universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Tienen una duración de cuatro cursos académicos y 240 créditos ECTS, y conducen a la obtención del Título Superior de Diseño en la especialidad correspondiente.

Estas enseñanzas tienen como finalidad la formación cualificada de profesionales capaces de comprender, definir y desarrollar productos, servicios y proyectos de diseño, integrando conocimientos artísticos, tecnológicos, científicos y humanísticos, y respondiendo a las necesidades sociales, culturales y medioambientales contemporáneas.

En el caso específico de Diseño de Producto, la formación está orientada al desarrollo y creación de objetos y sistemas presentes en la vida cotidiana, desde mobiliario, envases o iluminación hasta productos tecnológicos, culturales o sostenibles. Estas enseñanzas abordan aspectos como los materiales y procesos de fabricación, el modelado y prototipado, la ergonomía, la innovación, la sostenibilidad y la gestión del diseño.

La incorporación de esta nueva especialidad refuerza la apuesta por las enseñanzas artísticas superiores públicas y amplía las oportunidades de formación especializada para el alumnado de Granada y del conjunto de Andalucía Oriental.

El plazo de admisión para solicitar la admisión en las Enseñanzas Artísticas Superiores está abierto hasta el próximo día 20 de mayo, a través de la Secretaría Virtual de los centros educativos.