Ecologistas piden reubicar la estación de calidad del aire de Avenida Al-Nasir en Córdoba conforme a nueva norma europea

Archivo - Tráfico en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha pedido la reubicación de la estación de calidad del aire Avenida Al-Nasir de Córdoba en un "punto crítico" de la ciudad, conforme a la nueva directiva europea, todo ello después de que el informe 'Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español', publicado por la propia organización, indique que tres de cada cuatro medidores urbanos de la contaminación del aire en España están "mal ubicados".

Así lo ha señalado Ecologistas en Acción en una nota en la que ha detallado que dicho informe analiza la ubicación de las estaciones urbanas de medición de la calidad del aire orientadas al tráfico en 25 ciudades españolas principales, incluyendo las 17 aglomeraciones de más de 250.000 habitantes y algunas ciudades menores que se han estudiado para analizar al menos un núcleo urbano en todas las comunidades autónomas.

La ubicación de las estaciones de medición de la contaminación atmosférica es en España "uno de los aspectos más controvertidos de la gestión de la calidad del aire". Durante el presente siglo, "muchas administraciones autonómicas y locales han reubicado las estaciones 'más conflictivas' (habitualmente las de tráfico) en vías de tráfico secundarias, con la excusa de cumplir los criterios legales para la ubicación de los puntos de muestreo".

"Esta práctica abusiva", según Ecologistas en Acción, también es "recurrente en otros países europeos" y "motivó en 2019 una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, referida al caso de la ciudad de Bruselas, y a la postre la regulación más estricta de la nueva Directiva 2024/2881 sobre la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa, actualmente en proceso de transposición a la normativa española".

La nueva normativa europea establece que "la ubicación de los puntos de muestreo destinados a la protección de la salud humana deberá determinarse de manera que proporcione datos fiables sobre los niveles de concentración en los puntos críticos de contaminación atmosférica dentro de las zonas, preferiblemente en áreas sensibles como zonas residenciales, escuelas, hospitales, centros de vivienda asistida y zonas de oficinas".

Cuando el objetivo sea evaluar la contribución del tráfico rodado, los puntos de muestreo "se deben ubicar de tal manera que proporcionen datos sobre las calles donde se producen las concentraciones más elevadas, teniendo en cuenta el volumen de tráfico (que suponga la mayor densidad de tráfico en la zona), las condiciones de dispersión local y el uso espacial del suelo (por ejemplo, en 'desfiladeros urbanos')", han indicado desde la organización.

Además, para cada zona, el número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas "incluirá al menos una estación en un punto crítico de contaminación atmosférica, que para el dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas (PM10 y PM2,5), el benceno y el monóxido de carbono (CO), se centrará en la medición de la contribución de las emisiones del tráfico". En los casos en que solo se requiera un punto de muestreo, éste estará "en un punto crítico", han detallado.

En este nuevo contexto normativo, el análisis desarrollado en el informe se centra en la adecuación espacial de los emplazamientos de las estaciones, atendiendo a factores como el tipo de entorno (urbano, suburbano o rural), la proximidad a fuentes de emisión, las características del viario, el uso del suelo circundante, la morfología urbana, la presencia de obstáculos físicos y las condiciones locales que puedan influir en la dispersión de los contaminantes.

Como resultado de estudio realizado, se ha obtenido que tres cuartas partes de las estaciones analizadas (19 de 25) presentan "algún grado de limitación en relación con los criterios de implantación establecidos, ya sea por incumplimientos parciales o completos, entre ellas la estación cordobesa Avenida Al-Nasir, localizada en la Avenida Piconeros".

En seis aglomeraciones (Barcelona, Bilbao, Elche, Granada, Santander y Valladolid) las estaciones de tráfico analizadas "no se localizan en una calle donde se esperan las concentraciones más elevadas, y por tanto no corresponden a puntos críticos". Por su lado, las ciudades de Badajoz, Guadalajara y Logroño "carecen de estaciones de tráfico, ubicándose la única existente en cada una de ellas en una localización de fondo". En el caso de "la estación Avenida Al-Nasir en Córdoba se localiza en otra calle con tráfico menos intenso", pues está "a 65 metros de dicha vía, aunque respeta la distancia a la Avenida Piconeros".

Como conclusión final, el informe de Ecologistas en Acción pone de manifiesto que "sólo una pequeña parte de las estaciones analizadas cumple adecuadamente su función". Por ello, la organización ambiental ha pedido al Gobierno de España que "en el proceso actual de transposición de la directiva al derecho interno español, se establezca un plazo temporal de un año para que las autoridades competentes revisen la ubicación de las estaciones urbanas oficiales de medición de la calidad del aire orientadas al tráfico".