Elecciones Andalucía 2026: calendario completo con todas las fechas clave hasta el 17 de mayo

Archivo - Detalle de la mano de un señor que está ejerciendo su derecho al voto. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se prepara para las elecciones autonómicas de 2026, que se celebrarán el próximo domingo 17 de mayo. La campaña electoral arrancará esta misma medianoche, por lo que el primer día oficial será el 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajo.

Según la información publicada por la Junta Electoral de Andalucía y consultada por Europa Press, la campaña tiene una duración de 15 días y comienza en el 38º día posterior a la convocatoria. En este caso, se extenderá desde la medianoche del 1 de mayo hasta la medianoche del 15 de mayo.

Asimismo, cinco días antes de la votación --el 12 de mayo-- queda prohibida la publicación, difusión o reproducción de encuestas electorales por parte de las formaciones políticas.

Por su parte, la jornada de reflexión tendrá lugar el 16 de mayo, 24 horas antes de las elecciones. Durante ese día, los partidos no podrán celebrar actos de campaña, pedir el voto ni difundir propaganda electoral, con el objetivo de que los ciudadanos puedan reflexionar sin influencias externas antes de acudir a las urnas.