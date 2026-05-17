Elecciones andaluzas 2026: La participación a las 11.30 horas alcanza el 15,07%, cuatro décimas inferior a 2022

Imágenes del Centro de Difusión de Datos de las elecciones del 17M en el Pabellón de la Navegación. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones autonómicas alcanza este domingo 17 de mayo el 15,07% en Andalucía hasta las 11.30 horas, lo que supone casi cuatro décimas menos que en los comicios celebrados en junio de 2022, cuando lo hicieron a esta hora un 15,44%, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía con datos del 95% de las mesas.

La provincia de Almería, con el 16,62%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 11.30 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 13,17%.

(((SE AMPLIARÁ INFORMACIÓN)))

