Elecciones andaluzas 2026: PP gana con 44 escaños a 11 de la mayoría absoluta al 1,45% escrutado

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 0,94 % escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en Andalucía y consigue 44 escaños, logrando un 34,98% de los votos. Esta cifra supone 14 menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a 11 diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.

Por su parte, el PSOE consigue 37 diputados --7 más que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 28,83% de votos. En 2022 lograron un 24,09% de apoyo.

Vox repite como tercera fuerza y obtiene 19 escaños con un apoyo del 16,08 % frente a los 14 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años. Entonces obtuvieron el 13,47% de los votos.

Adelante Andalucía consigue la cuarta posición con cinco escaños y el 8,43% de los votos, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento. En 2022 lograron el 4,58% de respaldo en las urnas.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra cuatro diputados con un respaldo del 5,71% tras contar con cinco escaños en la última legislatura gracias al 7,70% de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 54,21 %, lo que sitúa la abstención en el 45,78 %.

