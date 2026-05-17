Moreno valora participación y espera lograr el objetivo de "mayoría de estabilidad": "Vamos a ver si lo cumplimos"

1087894.1.260.149.20260517204356 Juanma Moreno llega a la sede del PP-A - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha valorado los datos de participación que se han ido conociendo en las elecciones autonómicas de este domingo y ha confiado en lograr el objetivo de ganar las elecciones con una "mayoría de estabilidad".

Juanma Moreno ha llegado a la sede regional del PP-A, en la calle San Fernando de Sevilla, pasadas las 20,00 horas, acompañado de su mujer, Manuela Villena, y a las puertas le esperaban el secretario general del partido y coordinador de la campaña, Antonio Repullo, y otros miembros de su equipo, para seguir el escrutinio de las elecciones.

Moreno, que ha reconocido que está algo nervioso, ha mostrado su satisfacción porque, de acuerdo con los datos que se van conociendo, parece que en estas elecciones ha habido más participación que en las anteriores de junio de 2022, en las que el PP-A logró una mayoría absoluta de 58 escaños.

"Un dato positivo para la democracia y para las instituciones", ha dicho Moreno, a la espera de que se confirme el dato definitivo sobre la participación.

En cuanto a las encuestas que han empezado a salir tras el cierre de los colegios electorales, ha expresado su respeto a esos estudios, pero "hasta que no se abren las urnas y se cuentan los votos, no se sabe exactamente qué sucede y qué es lo que han decidido los ciudadanos".

"Ahora mismo está todo abierto, seguimos como estábamos hace prácticamente un mes y medio en el sentido de que sabíamos que íbamos a llegar a estas elecciones con incertidumbre", ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que los tres objetivos que se ha marcado el PP-A son ganar las elecciones, en las ocho provincias y lograr "una mayoría de estabilidad".

"Vamos a ver si cumplimos los tres o cumplimos uno o no cumplimos ninguno, porque eso dependerá de los ciudadanos de Andalucía y lo veremos a lo largo de esta noche", ha indicado.

Ha confiado en que el escrutinio "vaya rápido como suele ir habitualmente" y que "las cosas vayan bien y no haya incidentes en las urnas, que se cierren sin ningún tipo de injerencia, ningún problema y sin ningún recurso porque eso será buena señal y que gane el que quiera los andaluces".



