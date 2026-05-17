Elecciones andaluzas 2026: El PP gana en Jaén con 5 escaños por 4 de PSOE y 2 de Vox al 11,66% escrutado

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Rocío Ruz - Europa Press

JAÉN 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 11,66% del voto escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Jaén y consigue cinco escaños, logrando un 41,33% de los votos. Esta cifra supone un escaño menos que los seis parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue cuatro diputados por Jaén, igualando los resultados obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas, y el 29,59% de votos.

Vox obtiene dos escaños por la provincia jiennense con un apoyo del 14,76% frente al único parlamentario que logró hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, sigue sin diputado por Jaén con un respaldo del 4,57%, mientras que Adelante Andalucía tampoco obtiene escaño por la provincia con el 4,14% de los votos.

Tampoco alcanza representación parlamentaria la formación provincial Jaén Merece Más en su segunda participación en elecciones autonómicas pese a lograr el 1,72% de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 65,13%, lo que sitúa la abstención en el 34,86%.

