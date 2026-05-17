Elecciones andaluzas 2026: El PP gana con 6 escaños en la provincia por 3 de Vox y 3 de PSOE al 11,51% escrutado

ALMERÍA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 11,51% del voto escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Almería y consigue seis escaños, logrando un 41,53% de los votos. Esta cifra supone los mismos escaños que los obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, Vox alcanza el segundo puesto en la provincia almeriense y logra tres escaños con un apoyo del 25,17% también el mismo número de parlamentarios que lograron hace casi cuatro años.

El PSOE cae al tercer lugar aunque también consigue tres diputados por Almería --los ya obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- pero con el 22,83% de votos.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, vuelve a quedarse sin diputado por Almería con un respaldo del 3,10%, (inferior al 5% obtenido hace cuatro años), mientras que Adelante Andalucía tampoco logra escaño por la provincia con el 2,61% de los votos (superior al 1,74% alcanzado en 2022).

La participación en las urnas ha alcanzado el 58,95%, lo que sitúa la abstención en el 41,04%.