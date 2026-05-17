Elecciones andaluzas 2026:PP gana en Málaga con 8 escaños por 4 de PSOE, 3 de Vox, 1 de Por Andalucía y 1 de Adelante

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía . A 17 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

MÁLAGA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 10,45% escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Málaga y consigue ocho escaños, logrando un 41,32% de los votos. Esta cifra supone dos escaños menos que los diez parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue cuatro diputados por Málaga --los mismos que cuatro obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 21,60% de votos.

Vox obtiene tres escaños por la provincia malagueña con un apoyo del 15,96% frente a los dos parlamentarios que logró hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, mantiene su diputado por Málaga con un respaldo del 5,07%, mientras que Adelante Andalucía, estrena escaño por la provincia con el 9,53% de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 56,86%, lo que sitúa la abstención en el 43,13%.

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Los diecisiete diputados elegidos por la provincia de Málaga son: por el PP (11), Juanma Moreno, Carolina España, José Ramón Carmona, Rocío Blanco, Arturo Bernal, Jessica Trujillo, Manuel Miguel Cardeña, Sandra Jesús Extremera, Víctor Manuel González García, María José Escarcena, Daniel Castilla; por el PSOE (5), José Aurelio Aguilar, Ana Villarejo Gil, Daniel Pérez, Patricia Alba, José Luis Ruiz Espejo; por Vox (4), Antonio Sevilla Rodríguez y Purificación Fernández Morales; por Por Andalucía (1), Ernesto Alba; y Adelante Andalucía (1), Luis Rodrigo Serrano.

