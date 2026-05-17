Elecciones andaluzas 2026: PP logra 6 escaños en Cádiz por 4 de PSOE, 2 de Vox, 2 de Adelante y 1 de Por Andalucía al 12

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía. - María José López - Europa Press

CÁDIZ 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 12,17% del voto escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Cádiz y consigue seis escaños, logrando un 35,18% de los votos. Esta cifra supone dos escaños mmenos que los ocho parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue cuatro diputados por Cádiz --uno más que los tres obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 22,88% de votos.

Vox obtiene dos escaños en la provincia con un apoyo del 14,96% frente a los dos parlamentarios que lograron hace tres años y medio.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, mantiene su actual diputado por Cádiz con un respaldo del 5,25%, mientras que Adelante Andalucía, suma un escaño por la provincia con respecto a 2022, consiguiendo dos escaños con el 13,51% de los votos.

En su estreno en elecciones autonómicas, la candidatura 100x100 Unidos, promovida por el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha obtenido el 2,49% de los votos pero no logra representación en el Parlamento andaluz.

La participación en las urnas ha alcanzado el 54,86%, lo que sitúa la abstención en el 45,13%.

