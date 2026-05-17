Elecciones andaluzas 2026: PP logra 6 escaños en Granada por 4 de PSOE, 2 de Vox y 1 Adelante al 10,02%

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía como imagen de recurso. - María José López - Europa Press

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 10,02% del voto escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Granada y consigue 6 escaños, logrando un 39,06% de los votos. Esta cifra supone los mismos escaños que los obtenidos en los comicios de 2022.

El PSOE también repitiría los resultados de los comicios de 2023 garcias a sus 4 diputados por Granada y el 29,03% de votos.

Vox obtiene 2 escaños por la provincia granadina con un apoyo del 15,58% y mantendría los dos parlamentarios que logró hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda no mantiene, de momento, su actual diputado por Granada con un respaldo del 5,56%, mientras que Adelante Andalucía se estrenaría con 1 escaño por la provincia con el 5,84% de los votos.



