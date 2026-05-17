Elecciones andaluzas 2026: PP logra 7 escaños por Sevilla por 6 de PSOE, 2 Vox, 2 Adelante y 1 Por Andalucía y al 10,2%

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía com imagen de recurso. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 10,23% escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Sevilla y consigue 7 escaños, logrando un 32,17% de los votos. Esta cifra supone 2 escaños menos que los nueve parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue 6 diputados por Sevilla --1 más que los cinco obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 28,78% de votos.

Vox obtiene 2 escaños por la provincia sevillana con un apoyo del 11,64%, de modo que repetiría los dos parlamentarios que logró hace casi cuatro años.

Adelante subiría un diputado y tendría dos escaños, con un 13,14% de respaldo.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, mantendría su diputado por Sevilla.