Elecciones andaluzas 2026:PP y PSOE empatan a 4 escaños en Huelva, Vox logra dos y Adelante uno, con el 12,45%

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía . - Álex Zea - Europa Press

HUELVA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 12,45% del voto escrutado, el PP y el PSOE empatan en las elecciones autonómicas en la provincia de Huelva y consigue cuatro escaños cada uno. El PP bajaría, con estos datos, dos escaños respecto a los seis parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue cuatro diputados por Huelva --los mismos cuatro obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 29,87% de votos.

Vox obtiene dos escaños por la provincia onubense con un apoyo del 16,14% frente al único parlamentario que logró hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, no logra diputado por Huelva con un respaldo del 5,79%, mientras que Adelante Andalucía tampoco obtiene escaño por la provincia con el 8,56% de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 56,07%, lo que sitúa la abstención en el 43,92%.