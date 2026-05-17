Elecciones andaluzas 2026:PP logra 5 escaños en Córdoba por 3 de PSOE, 2 de Vox y 1 de Por Andalucía al 13,64% escrutado

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía . A 17 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 13,64% del voto escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Córdoba y consigue cinco escaños, logrando un 37,82% de los votos. Esta cifra supone dos escaños menos que los siete parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue tres diputados por Córdoba, manteniendo los tres obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas, con el 25,51% de votos.

Vox obtiene dos escaños por la provincia cordobesa con un apoyo del 13,76% frente al único parlamentario que logró hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, mantiene su diputado por Córdoba con un respaldo del 9,37%, mientras que Adelante Andalucía, formación liderada por José Ignacio García, se estrena con un escaño por la provincia con el 8,36% de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 64,76%, lo que sitúa la abstención en el 35,23%.

