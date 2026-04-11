Emacsa culmina hackathon 'Define el futuro del agua' con la participación de 23 equipos y concesión dos becas

Segunda jornada de Emacsa. - EMACSA

CÓRDOBA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha concluido este sábado la primera edición del hackathon 'Define el futuro del agua', una iniciativa orientada a la captación de talento y al desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas al ciclo integral del agua. El encuentro ha reunido a 23 equipos, con participación de estudiantes de Formación Profesional (45 por ciento) y del ámbito universitario (55 por ciento), procedentes de titulaciones como Informática, Ingenierías Civil e Industrial y Ciencias Químicas, configurando un entorno multidisciplinar para el abordaje de retos reales del sector.

Tal y como ha emitido la entidad en una nota, tras la evaluación de las propuestas por parte del jurado experto, los premios han recaído en el equipo número 2, compuesto por Antonio José Aguilar Guerrero y José Ángel López Díaz. Estos reconocimientos llevan aparejada la concesión de dos becas formativas de ocho meses en Emacsa, lo que permitirá a los participantes seleccionados continuar su desarrollo profesional en el ámbito de la gestión pública del agua.

En contexto, la jornada final del Hackathon ha sido inaugurada por la directora de Emacsa, María Teresa Carrillo, quien ha destacado la importancia de "generar espacios de conexión entre formación y realidad profesional". En este sentido, ha subrayado que "el verdadero motor del cambio está en las personas, en quienes hoy se están formando y que serán quienes aporten nuevas soluciones y nuevas formas de pensar al sector del agua".

Asimismo, Carrillo ha valorado el trabajo previo del equipo de Emacsa, señalando que la iniciativa nace "de la necesidad de abrir la organización, de escuchar y de conectar con el talento joven para seguir avanzando como servicio público".

Por su parte, el presidente de Emacsa y teniente de alcalde de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola, por su parte, ha incidido en la clausura en el valor de la experiencia vivida durante estas jornadas. "Lo que hemos vivido aquí ha sido una demostración de que el talento está ahí fuera y de que necesita espacios como este para desarrollarse", ha afirmado.

En esta línea, García-Ibarrola ha felicitado a los equipos reconocidos por el jurado, al tiempo que ha trasladado un mensaje al conjunto de participantes. "Hoy todos sois ganadores. Os lleváis conocimiento, experiencia y una mirada más cercana a la realidad del agua, un ámbito que, además de esencial, tiene la capacidad de despertar interés y compromiso", ha afirmado.

Durante el hackathon, los participantes han trabajado en equipos sobre desafíos reales planteados por Emacsa, contando con el acompañamiento de profesionales de la empresa, lo que ha permitido un contacto directo con el funcionamiento del ciclo integral del agua, los procesos de digitalización y los principales retos del sector.

Además, la iniciativa ha incorporado un programa paralelo dirigido a profesorado y profesionales del sector, concebido como un "espacio de intercambio de conocimiento orientado a reforzar la conexión entre la formación académica y la realidad operativa del agua".

En este contexto, se ha formalizado un convenio de colaboración entre la Cátedra Emacsa y Young Water Professionals (YWP), representada por su presidente, Jesús Mateos, con el objetivo de "avanzar en el desarrollo del sector del agua y fortalecer la colaboración entre el ámbito académico y profesional".

El hackathon 'Define el futuro del agua' se enmarca en la estrategia de Emacsa orientada a la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua del servicio público, "consolidándose como una iniciativa de referencia para la captación de talento joven y la generación de soluciones al servicio de la ciudad".