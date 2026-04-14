Emacsa finaliza la segunda fase de la rehabilitación del colector principal de alcantarillado de Alcolea

Trabajos de rehabilitación del colector principal de alcantarillado de Alcolea por parte de Emacsa. - EMACSA

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha finalizado la segunda fase de la rehabilitación del colector principal de la red de alcantarillado de Alcolea, una "actuación clave para mejorar la seguridad y eficiencia del sistema de saneamiento en esta barriada y en la Barriada del Ángel".

Tal y como ha indicado la empresa municipal en una nota, el presidente de la entidad, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que siguen avanzando "a buen ritmo" en una obra "fundamental para garantizar un servicio de calidad, minimizando al máximo las molestias a los vecinos gracias a soluciones técnicas innovadoras".

Asimismo, esta segunda fase ha incluido la rehabilitación de dos tramos de colector, uno de 250 metros y otro de 426 metros, este último ejecutado mediante una tirada continua de manga CIPP, lo que supone, con los cerca de 700 metros, "la mayor intervención en longitud realizada por Emacsa con esta técnica".

Los trabajos se han desarrollado en la zona de las parcelaciones de Ribera Baja, comenzando en el Puente de Hierro de Alcolea y extendiéndose hasta la mitad de estas parcelaciones. En concreto, uno de los aspectos más destacados de esta fase ha sido la ejecución de los trabajos en un plazo de 48 horas continuas, organizados en turnos ininterrumpidos "debido a las características de la técnica empleada".

"En apenas dos días se ha conseguido disponer de un tramo de colector completamente nuevo, sin necesidad de zanjas a cielo abierto y con una afección prácticamente nula para los vecinos", ha subrayado García-Ibarrola.

La actuación se está llevando a cabo mediante la tecnología 'Cured In Place Pipe' (CIPP), que permite rehabilitar el interior de las conducciones existentes sin excavaciones continuas, reduciendo el impacto en el entorno y acelerando los plazos de ejecución. En suma, el proyecto global, que cuenta con una inversión de 775.258,21 euros, permitirá prolongar "significativamente" la vida útil del colector y prevenir incidencias futuras en una infraestructura que recoge la totalidad de las aguas residuales de Alcolea y la Barriada del Ángel.

Tras la finalización de esta segunda fase, el inicio de la tercera y última fase está previsto para el próximo mes de mayo, con lo que se culminará una actuación estratégica para el sistema de saneamiento de esta zona de Córdoba. "Seguimos trabajando para dotar a todos nuestros barrios de infraestructuras modernas, eficientes y preparadas para el futuro", ha concluido el presidente de Emacsa.