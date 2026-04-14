Los embalses andaluces aumentan 55 hectómetros cúbicos en la última semana, situándose al 86,43% de su capacidad

Archivo - Imágenes de archivo del embalse de Los Melonares. A 12 de marzo de 2025 en Castilblanco de los Arroyos, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes al 86,43% (9.581 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 55 hm3 de agua en la última semana, sumando 19 semanas consecutivas aumentando sus reservas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de más de 36 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 50,02%, con 5.545 hm3, y rozan los 27 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.587 hm3 (59,42%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 86,9%, con 6.981 hm3, con 51 hm3 más en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.935 hm3); y mejoran en 2.143 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.838 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza vuelve a perder agua tras cinco semanas ganando y se sitúa en 76,7%, con 900 hm3, lo que suponen siete hectómetros cúbicos más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (579 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 633 hm3 en este periodo.

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva bajan levemente sus reservas pasada una semana y se sitúan en 202 hm3, al 88,2% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (190 hm3), y cuentan con ocho hectómetros cúbicos más que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 210 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz también se mantiene tras una semana y se sitúa al 90,7% de su capacidad total, con 1.498 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 592 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 906, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (841 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 83,7 % de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.915 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 88 hm3 (el 0,2% de la capacidad total de los embalses).