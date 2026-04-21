Los embalses andaluces continúan aumentando sus reservas tras cinco meses consecutivos y se sitúan al 86,6%

Archivo - Imagen de archivo del embalse Agrio en la localidad sevillana de Aznalcóllar aliviando agua. A 11 de febrero de 2026 en Aznalcóllar, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes al 86,6% (9.599 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 18 hm3 de agua en la última semana, sumando de este modo 20 semanas (cinco meses) consecutivas aumentando sus reservas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de más de 36 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 50,44%, con 5.591 hm3, y rozan los 27 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.651 hm3 (60%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 87,2%, con 7.002 hm3, con 21 hm3 más en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.966 hm3); y mejoran en 2.125 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.877 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza no presenta cambios respecto a la semana pasada y se sitúa en 76,7%, con 900 hm3. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (587 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 652 hm3 en este periodo.

Igualmente, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva mantienen sus reservas sin cambios pasada una semana situándose en 202 hm3, al 88,2% de su capacidad. Por su parte, la media de los últimos diez años es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad (191 hm3), y cuenta con nueve hectómetros cúbicos más que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 211 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz se mantiene prácticamente similar tras una semana y se sitúa al 90,6% de su capacidad total, con 1.495 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 584 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 911, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (847 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 83,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.802 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 118 hm3 (el 0,2% de la capacidad total de los embalses).