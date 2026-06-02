Los embalses andaluces descienden por tercera semana consecutiva hasta el 85,65% sumando un total de 9.494 hm3

Archivo - Imagen de archivo del embalse de Yesa. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes al 85,65% (9.494 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que se traduce en un descenso de 64 hm3 de agua en la última semana. De esta forma, baja su reserva por tercera semana consecutiva tras la tendencia al aumento de suministro en los últimos seis meses, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de más de 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 50,27%, con 5.572 hm3, y mejoran en casi nueve puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.559 hm3 (59,17%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 86,5%, con 6.949 hm3, con 48 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.959 hm3); y mejoran en 2.158 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.791 hm3.

Sin embargo, la Cuenca Mediterránea Andaluza desciende ligeramente sus reservas hasta el 76,7%, con 900 hm3. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (598 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 675 hm3 en este periodo.

Por su parte, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren un leve descenso en sus reservas respecto a la pasada semana situándose en 198 hm3, al 86,5% de su capacidad, con uno menos. Además, la media de los últimos diez años (191 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad , y cuenta con seis hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 204 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 87,6% de su capacidad total, con 1.447 hm3, once menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 558 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 889, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (824 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 83,1% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.593 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 490 hm3 (el 0,9% de la capacidad total de los embalses).