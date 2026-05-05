Un encuentro con el escritor David Uclés clausurará en Jaén la décima edición del Aula de Literatura de la UNED

Presentación de la clausura de la X Aula de Literatura de la UNED - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Literatura de la UNED concluirá este domingo en Jaén con un encuentro con el autor jiennense David Uclés. En el contexto de la Feria del Libro de Jaén, Uclés compartirá con el público su última novela 'La ciudad de las luces muertas', obra que le ha hecho valedor del Premio Nadal de Novela en este 2026.

Será en un acto a las 18,00 horas en los Baños Árabes de Jaén y en conversación con María José Marchal, profesora-tutora de la UNED. Posteriormente, a las 20,00 horas, habrá una firma en la Feria del Libro.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha señalado que, una edición más, el Ayuntamiento de Jaén participa de un aula literaria, que en su clausura, ofrecerá "una cita que supondrá una oportunidad especial para interactuar con Uclés, en un escenario que se presta a hacerlo de forma muy cercana y que, además, permite al público valorar si cabe más aún la aportación de la UNED a Jaén".

Por su parte, la diputada provincial de Cultura, África Colomo, ha señalado que este formato del Aula Literaria de la UNED que ya ha visitado distintos puntos de la provincia como Andújar, Martos, Alcalá la Real, Linares o el mismo Centro Penitenciario de Jaén, no es un recorrido casual sino que responde a una manera de entender la Cultura: "una cultura cercana, que no se queda en un único lugar, que llega a todos los rincones y que no deja a nadie fuera".

En palabras del director de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz, la de este domingo "se trata de "una clausura de excepción" para una décima edición que ha sido muy especial y que ha permitido, gracias al apoyo de la Diputación de Jaén y la Fundación Unicaja Jaén como patrocinadores especiales, y la colaboración del Ayuntamiento de Jaén en este caso, "traer a nombres de prestigio a la provincia".

Ruiz ha recordado que han pasado por la provincia autores y autoras de la talla de Ángela Banzas, Nativel Preciado, Manuel Vilas, Berna González Harbour, Javier Moro y Luz Gabás. En el caso de David Uclés, ya estuvo el año pasado en el Aula de Literatura en Andujar, también en el Centro Penitenciario de Jaén y en un encuentro con el alumnado del IES San Juan de la Cruz de Úbeda.

El Aula de Literatura es una iniciativa organizada por la UNED y que cuenta con el respaldo y el patrocinio especial de la Diputación Provincial de Jaén y de la Fundación Unicaja Jaén, además de la colaboración en este caso del Ayuntamiento de Jaén.