Entra en vigor este jueves en Jaén la nueva ordenanza de terrazas y veladores

Terrazas de establecimientos hosteleros en la plaza Deán Mazas. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva ordenanza para regular terrazas y veladores en Jaén entra en vigor este jueves. El texto es "fruto del consenso tras un ingente proceso de varios meses previos de diálogo y conjugación de los intereses del sector hostelero y de los colectivos vecinales".

Así lo ha indicado en una nota la concejala de Urbanismo, África Colomo, quien ha explicado que el documento, aprobado el pasado mes de febrero por el pleno municipal, actualiza el texto vigente desde 2012.

La edil ha destacado que desde el Ayuntamiento se ha promovido un largo proceso de debate, en el que "se ha mantenido informado en todo momento" a las asociaciones vecinales de la capital y a Hosturjaen, la patronal del sector hostelero.

En este sentido, ha explicado que se ha "escuchado sus preocupaciones", se han estado recogiendo sus aportaciones y se han "incorporando algunas de esas ideas que han venido a enriquecer el texto". De este modo, fruto de ese diálogo, se consiguió plantear un texto normativo que salió adelante en el pleno de febrero sin ningún voto en contra.

"Tras esa aprobación llega ahora el turno de su aplicación, que entendemos que conllevará situaciones que tendremos que abordar. Pero, de hecho, ya habíamos contemplado que, para atender las situaciones concretas o problemáticas puntuales que puedan surgir de su aplicación y desarrollo, pondremos en marcha una mesa tripartita con representación de vecinos y hosteleros para solventarlas con la mayor coherencia", ha afirmado.

Colomo ha señalado que el texto que entra en vigor viene a dar seguridad jurídica sobre un asunto en el que "era necesario ajustar la realidad actual de la ciudad, tras los cambios que Jaén ha experimentado, y que ha supuesto un ingente trabajo".

"Se trata de una ordenanza que permite que, con orden, todos podamos disfrutar del espacio público abordando casuísticas generales y también particulares de la ciudad con la preservación del patrimonio, del medio ambiente y del interés general como objetivo fundamental", ha subrayado.

El documento incluye medidas como el aforo de terrazas, la recogida a la una de la madrugada sin retraso o el control de la limpieza que corresponde a los negocios. También se regula el uso de mobiliario, de manera que todo el material de veladores y terrazas debe quedar recogido fuera del espacio público una vez termine el horario de actividad.

Será requisito imprescindible para el otorgamiento de la licencia municipal de veladores que el establecimiento posea licencia municipal de apertura y estar al corriente en el pago de tasas, sanciones, y demás deudas con la Administración local. Es, además, una licencia específica para las terrazas, disponer de este espacio solo con la de apertura del establecimiento no es suficiente.

Del incumplimiento de medidas de aforo o limpieza, entre otras, se derivan infracciones que, de ser continuadas en el tiempo, conllevarían por su gravedad la pérdida de la licencia.

La ordenanza deja claro que la instalación de la terraza deberá ajustarse expresamente a lo autorizado en la licencia y a sus condicionantes, sin que en ningún momento se pueda sobrepasar la superficie total concedida ni aumentar los elementos que la conforman.

Igualmente, establece la disposición con medidas exactas sobre la calzada, las condiciones estéticas o la limitación por paisaje o patrimonio histórico. También se adentra en la estética del mobiliario, toma como referencia la legislación nacional que prohíbe ese mobiliario con publicidad inserta y valora la colocación de elementos delimitadores como macetones o postes.