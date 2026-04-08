Erik Domímguez, número dos en la candidatura del PP de Jaén, que incorpora al delegado de la Junta en cuarto lugar

Archivo - Erik Domínguez en el Parlamento de Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, es el número dos en la candidatura de la formación para las elecciones al Parlamento de Andalucía, que encabeza la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y en la que se incorpora, en cuarto lugar, el delegado de la Junta, Jesús Estrella.

De esta forma, se apuesta en gran medida por la continuidad en los puestos de salida con respecto la lista de los comicios de 2022. Entonces estuvo liderada por el vicepresidente económico del Partido Popular y exconsejero de Hacienda, Juan Bravo, quien dejó la Cámara autonómica para concurrir a las generales, en las que obtuvo escaño como diputado.

Y es que, junto a Catalina García y Erik Domínguez, repiten como candidatos los parlamentarios Maribel Lozano (tercera) y Manuel Bonilla (sexto) y la delegada de Sanidad, Elena González (quinta). Por contra, aparece como novedad, en séptima posición, la presidenta de Nuevas Generaciones de Andalucía, la begijense María José Carmona.

Completan la candidatura el también parlamentario Juan Manuel Marchal, en octava posición, y los concejales de La Carolina, Canena y Linares, Elvira Muriana, José Rufino Herrera y Susana Ferrer, respectivamente, con el noveno, décimo y undécimo puestos. Como suplentes, se incluye a José Francisco López, Dolores Martín, Juan Ruiz y María Paz Cantisano.

El presidente provincial del PP de Jaén --que en esta legislatura ha contado con seis representantes en el Parlamento andaluz-- ha mostrado su satisfacción por una candidatura que ha calificado de "competente, trabajadora, a la altura de una provincia que necesita seguir avanzando en la vía andaluza de Juanma Moreno".

Así, tras dar la enhorabuena tanto a la número uno, Catalina García, como al resto de personas que la integran la candidatura, ha valorado sus perfiles. "Han demostrado que se dejan la piel por defender las demandas de sus vecinos y luchar por las propuestas que consideran indispensables en sus territorios en el marco de las competencias que cada uno ha ejercido hasta ahora", ha afirmado en una nota.

En este sentido, ha apuntado que "han demostrado saber trabajar por Jaén, defendiendo aquello que consideran justo, sea ante la administración que sea, sin sectarismos, sin intereses políticos, simplemente movidos por el interés general de los jienenses".

Por eso, Domínguez ha considerado que se trata de "una candidatura ganadora avalada por la gestión" con la que los 'populares' jiennenses contribuirán a que "Moreno revalide la mayoría de estabilidad que Andalucía y la provincia necesitan para continuar con la estabilidad, el crecimiento económico y el dinamismo".