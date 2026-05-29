Estabilizado el incendio forestal declarado en La Carolina (Jaén)

Captura de un vídeo del incendio declarado en La Carolina publicado por el Infoca. - INFOCA

JAÉN 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal que se ha declarado este viernes en el municipio jiennense de La Carolina, en la zona de la carretera de El Centenillo.

De esta manera, se sigue trabajando en la zona, hasta donde se desplazaron dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente medioambiental, según ha informado el citado dispositivo a través de una publicación en Facebook, consultada por Europa Press.

Igualmente, se cuenta en las tareas de extinción del fuego, declarado antes de las 15,00 horas, con un camión autobomba, un helicóptero semipesado y otro pesado, dos aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros.

Ha sido pasadas las 17,00 horas cuando desde el Plan Infoca se ha cambiado el estado del incendio a estabilizado, lo que implica que, aunque no llega a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.