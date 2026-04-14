Estudiantes de la UCO ganan el Hackathon Biotecnológico con un proyecto para evitar úlceras en pacientes pediátricos

Acto de reconocimiento a los estudiantes de 4º curso de la Universidad de Córdoba Juan Carlos Cruz y Antonio Miguel Urbano, pertenecientes, respectivamente, a los Grados de Ingeniería Electrónica Industrial e Ingeniería Mecánica. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto enfocado en la prevención de úlceras por presión en la zona occipital en pacientes pediátricos con ECMO --una técnica de soporte vital que sustituye temporalmente la función del corazón y los pulmones-- ha sido seleccionado como el mejor trabajo en la cuarta edición Hackathon Biotecnológico. Se trata de una propuesta realizada por los estudiantes de 4º curso de la Universidad de Córdoba (UCO) Juan Carlos Cruz y Antonio Miguel Urbano, pertenecientes, respectivamente, a los Grados de Ingeniería Electrónica Industrial e Ingeniería Mecánica.

Según ha indicado la institución académica en una nota, el Hackathon Biotecnológico es "una de las iniciativas más innovadoras en el campo académico universitario", donde el talento joven de las titulaciones de la EPSC pone de manifiesto el "papel fundamental" de la Ingeniería como herramienta para la innovación tecnológica aplicada a la Salud y la Biomedicina, conectando Universidad, Investigación y práctica clínica en entornos hospitalarios.

En cada edición, varios equipos multidisciplinares compuestos por estudiantes de todas las titulaciones de la escuela, y tutelados por personal investigador del Imibic y la EPSC, trabajan y compiten durante tres semanas para desarrollar "las mejores ideas, aplicaciones 'software' y prototipos de dispositivos tecnológicos", capaces de dar respuesta a los retos planteados por el personal clínico del Hospital Reina Sofía que les ayuden a mejorar su práctica clínica diaria.

En contexto, durante la clausura de esta cuarta edición del certamen, celebrada en la mañana del martes en el Campus de Rabanales, los estudiantes participantes han tenido que defender sus soluciones ante un jurado compuesto tanto por los propios clínicos, como por profesorado de la EPSC, quienes han valorado, además del proyecto, otras competencias necesarias para llevar a cabo las soluciones presentadas como el trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de adaptación o la resolución de problemas complejos en contextos reales.

RETOS PREMIADOS

Además del proyecto que ha sido reconocido como la mejor solución global, cuyos autores podrán realizar una visita al centro de innovación Tecnalia, ubicado en el País Vasco, el jurado ha elegido como ganadores a otros cuatro equipos por cada uno de los retos propuestos.

Tal y como ha indiciado la UCO, en relación al desafío planteado por el Área de Cirugía General y Aparato Digestivo, que consistía en la detección y conteo del material quirúrgico utilizado en quirófano durante una intervención, han sido reconocidos Francisco Torres, Javier Redel, Javier González y Marta Peregrina.

En cuanto a la propuesta formulada por el Área de Reumatología sobre la detección no invasiva de inflamación articular subclínica, ha sido premiado el equipo compuesto por Alejandro Muñoz, Álvaro Martínez, Víctor Guinea y Alejandro Ligero.

Por último, a instancias del Área de Dermatología, quien propuso un proyecto para facilitar el guiado en el diseño de colgajos cutáneos sobre la piel del paciente, ha sido galardonado el equipo formado por Miguel Ángel Miranda, Pablo Luna, Ignacio Romero y David Peña.

Para dar solución a todos estos retos, que han sido premiados con una cuantía económica de 600 euros, los estudiantes participantes han contado con recursos y tecnologías propias de sus campos de estudio como la impresión aditiva 3D, la inteligencia artificial (IA), desarrollos y aplicaciones 'software', la microelectrónica, sensórica o el control de dispositivos electrónicos y o electromecánicos.

Además de distintas autoridades del ámbito académico, sanitario, social, económico y productivo, el acto de clausura del evento ha contado con la participación de distintas personalidades como el director de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, Manuel Cañas; la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi; el vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos, Sebastián Ventura; el director Científico del Imibic, Pablo Pérez; el director Gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco de Asís; la secretaría general de Investigación, Innovación y Salud Digital de la Junta de Andalucía, Aurora Morillo, la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent; o la delegada Territorial de Salud y Consumo, Mª Jesús Botella.

En suma, con esta cuarta edición, el Hackathon Biotecnológico se consolida "como referente en la aplicación de la Ingeniería a retos clínicos reales" y como "un espacio de encuentro entre el mundo académico y el tejido asistencial, social y económico de Córdoba", abriendo un campo de experimentación y desarrollo laboral a futuros profesionales ante "los grandes retos" de la Salud, la Biomedicina y la Ingeniería.