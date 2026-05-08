Los estudiantes de la Universidad de Granada estarán llamados este mes a un paro académico general

Reunión de la Delegación General de Estudiantes de la UGR. - DELEGACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación General de Estudiantes aprobó este pasado jueves el primer paro académico general en la Universidad de Granada en respuesta ante lo que consideran "un deterioro" del sistema universitario por asuntos como el aumento del precio de los comedores; el "colapso" en las salas de estudio o las incidencias vinculadas al transporte.

Es la primera vez que se activa este procedimiento desde la aprobación de la normativa del Paro Académico por el Consejo de Gobierno de la institución universitaria en diciembre de 2024.

Los representantes de los estudiantes lamentan que las universidades públicas andaluzas llevan tiempo enfrentándose a un proceso de "degradación debido a la infrafinanciación sostenida por parte de la Junta de Andalucía y sus políticas de privatización".

Critican que el equipo de gobierno de la UGR "lejos de confrontar directa y públicamente al gobierno autonómico" ha trasladado todos estos recortes al "eslabón más vulnerable de la comunidad universitaria: el estudiantado".

Ponen como ejemplo la subida del precio de los comedores universitarios en el momento en el que los estudiantes más necesitan por el aumento general del coste de vida.

Esta decisión, que no dejó exentos ni a los beneficiarios de la Beca Propia de Comedores Universitarios, supuso a la par la ruptura de la principal promesa electoral del actual rector, Pedro Mercado, con el estudiantado y "un retroceso enorme en las políticas sociales promovidas por la UGR", advierten.

TRANSPORTE

Otro episodio que han citado es el ocurrido con el bonobús, pues mantienen que "la transición hacia el modelo de tarjeta única de la Junta de Andalucía, que se impuso casi sin previo aviso, se ha gestionado con una preocupante falta de previsión".

Esto ha repercutido en otro perjuicio económico adicional para el estudiantado, el cual se ve obligado a pagar las tarifas ordinarias debido al "colapso administrativo y los retrasos en la fabricación de las nuevas tarjetas".

Paralelamente, critican la "saturación" de las líneas de autobuses por la frecuencia insuficiente de las mismas, impidiendo una conexión "digna" a las instalaciones universitarias, lo que es "especialmente grave teniendo en cuenta la peculiaridad multicampus de la Universidad de Granada".

Del mismo modo ocurre con las salas de estudio, cuyos niveles de ocupación ven "alarmantes".

"De un lado, las salas de alta demanda operan constantemente cerca de sus límites máximos, llegando varias veces al colapso y generando que decenas de estudiantes tengan que esperar un tiempo indefinido al aire, usualmente en los meses más crudos del invierno y verano que es cuando transcurre el periodo de evaluación".

Por otra parte, los datos muestran también las desigualdades entre las salas, vislumbrándose patrones comunes entre las salas de baja demanda, como las infraestructuras inadecuadas para el estudio o una mala conexión en transporte público".

A ello suman la reducción notable en el horario de apertura de las mismas para ahorrar ciertos costes que la UGR calificaba de "innecesarios", pero que "no ha venido acompañada de una mejora de la calidad de las mismas", critican.