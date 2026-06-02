Estudiantes de la Universidad Loyola Andalucía se gradúan en Estados Unidos culminando su doble grado internacional. - UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Catorce estudiantes de la Universidad Loyola de los campus de Córdoba y Sevilla se han graduado en Estados Unidos culminando su doble grado internacional. Se trata de la primera promoción del grado dual con Loyola University Nueva Orleans y la décima y undécima promoción del grado dual con Loyola University Chicago.

Hasta la fecha, más de 130 estudiantes de la Universidad Loyola se han graduado gracias a estos programas internacionales, que permiten obtener un doble título oficial reconocido en Europa y en Estados Unidos, lo que también les abre las puertas del mercado laboral norteamericano, ha destacado la institución académica privada en una nota de prensa.

Por primera vez, estudiantes de ADE y del doble grado en ADE y Datos y Analítica de Negocio de Loyola Andalucía se han graduado en la universidad jesuita norteamericana ubicada en Luisiana, tras cursar allí un año completo y un semestre de especialización.

Como destaca la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Pilar Castro,"este nuevo dual con una universidad hermana jesuita y acreditada como nosotros por AACSB, ha abierto una posibilidad única para nuestros estudiantes. No es un intercambio, es mucho más. Para todos ellos ha supuesto una experiencia transformadora que los ha convertido en fantásticos candidatos para cualquier organización por su formación única en valores y una mentalidad abierta al mundo. Es algo muy diferenciador en una entrevista con cualquier empleador en cualquier parte del mundo por el reconocimiento de ambas universidades".

Los estudiantes que cursan los grados en ADE y dobles grados en ADE y Derecho, ADE y Datos y Analítica de Negocio, así como el doble grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales y ADE Bilingüe han culminado su formación internacional en Chicago obteniendo una calificación media de summa cum laude.

La estudiante Marta López Baena ha sido distinguida con la Silver Honor Key de la Quinlan School of Business. En el acto de entrega, Lucía López, de la Universidad Loyola Chicago, destacó su "gran capacidad para trabajar en equipo, su adaptabilidad, su pensamiento estratégico y compromiso con el aprendizaje continuo". En este sentido, subrayó que "poco después de llegar a Chicago, comenzó a trabajar como voluntaria dando clases particulares en un programa extraescolar, fomentando así la participación y el aprendizaje de los estudiantes".

La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Pilar Castro, que acompañó a los estudiantes en ambos actos de graduación, destacó el valor diferencial de estos programas: "el Dual Business Degree ofrece a nuestros estudiantes una experiencia formativa y personal inigualable, al combinar la excelencia académica de tres universidades jesuitas reconocidas internacionalmente y acreditadas por AACSB como nosotros. Les permite desarrollar una comprensión profunda de distintos sistemas económicos y culturales, así como adquirir competencias globales demandadas por cualquier organización en el mundo".

Asimismo, Castro ha subrayado que "las cuatro universidades y todas las de la red jesuita del área de business aplicamos la misma pedagogía (el paradigma inspirador) basado en los valores ignacianos, integrando la tecnología de manera ética y responsable, haciendo discernir y pensar a nuestros estudiantes con unos planes de estudio actualizados e innovadores en metodologías, en contacto permanente con la realidad de nuestro entorno".

Estos programas reflejan el compromiso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con los grados duales internacionales, la internacionalización y la formación integral de su alumnado, así como con la consolidación de alianzas estratégicas con universidades de la Compañía de Jesús, referentes globales en el ámbito empresarial. Esta excelencia ha sido reconocida con la obtención de la prestigiosa acreditación AACSB reconocimiento que posee menos del 6 % de las escuelas de negocio a nivel mundial y solo ocho universidades en España.

Los programas Dual Business Degree están dirigido a los estudiantes de la Universidad Loyola del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y sus itinerarios dobles. Los participantes obtienen simultáneamente el título de graduado en ADE por la Universidad Loyola y el Bachelor in Business Administration por Loyola University Chicago o por Loyola University New Orleans, abriéndoles las puertas a los mercados laborales más dinámicos y competitivos del mundo: la Unión Europea y Estados Unidos.

Además, la Universidad Loyola ofrece otro grado dual en Administración y Dirección de Empresas, en colaboración con la Universidad Católica del Uruguay. Asimismo, los estudiantes de la Facultad pueden completar su formación de grado con un máster oficial en solo un año*en una de las escuelas de negocios jesuitas más reconocidas a nivel mundial: la Dolan School of Business de la Universidad de Fairfield.