La Eurocámara adopta la primera ley de bienestar para perros y gatos con límites a la cría y microchip obligatorio

Archivo - Un gato observa por la verja de las instalaciones adecuadas del albergue San Francisco de Asis de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid (SPAP). Imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Andalucía cerró el año 2025 con más de 2,5 millones de mascotas

MADRID/SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes su visto bueno a la que será la primera ley europea de bienestar para perros y gatos; un marco que reforzará la protección de las mascotas con restricciones a la cría, obligación de microchip y registro en bases de datos a escala nacional para combatir el comercio ilegal de ejemplares.

El nuevo marco, que necesita aún el visto formal de los Veintisiete para su entrada en vigor y que sea trasladado a las legislaciones nacionales de todos los países de la Unión, en donde según los datos de Bruselas, hay más de 72 millones de perros y 83 millones de gatos, con un valor de mercado anual de 1.300 millones de euros.

Una vez entre en vigor la norma, los vendedores, criadores y refugios dispondrán de un plazo de cuatro años para adaptarse a todas las nuevas exigencias de bienestar, mientras que para los dueños de mascotas que no están destinadas a la venta el periodo para cumplir será mayor, de 10 años en el caso de los perros y de 15 en el de los gatos.

Las mismas normas de trazabilidad y bienestar se exigirán a los ejemplares importados, que también deberán llevar un microchip y, en un plazo máximo de cinco días desde su entrada en el espacio europeo, deberán ser registrados en alguna de las bases de datos nacionales de la UE, que estarán interconectadas para un mejor control del tránsito de animales.

En el caso de los traslados sin fines comerciales, los perros y gatos extracomunitarios deberán ser registrados por el propietario también en un plazo máximo de cinco días en una base de datos de viajeros de mascotas de la UE que será creada precisamente en el marco de esta nueva ley.

RESTRICCIONES A LA CRÍA

La legislación europea regulará la cría de perros y gatos, por ejemplo estableciendo un límite de frecuencia y una edad mínima y máxima para la reproducción. También quedarán prohibidas prácticas como la endogamia --salvo si es necesaria para preservar razas locales con un acervo genético limitado-- o el cruce de una raza con especies silvestres.

Las mutilaciones dolorosas como el corte de orejas, el corte de cola o la extracción de garras también quedan prohibidas, con la excepción de los casos en que esté indicado por prescripción médica.

Deberá garantizarse el bienestar del animal proporcionándole suficiente agua limpia y fresca y comida, así como ofrecerle condiciones adecuadas de alojamiento.

También quedan regulados aspectos como que el perro de más de ocho semanas tenga acceso diario a un espacio al aire libre o salga a pasear diariamente.

En cuanto a los requisitos de operadores o establecimientos como los refugios, las nuevas normas establecen la obligación de que todos los ejemplares tengan microchip y estén registrados en bases de datos nacionales antes de ser vendidos o donados.

Los cuidadores deberán tener una formación adecuada sobre cuáles son los comportamientos y necesidades de los animales a su cargo y debe estar garantizada la visita de veterinarios en los establecimientos en donde se encuentran los perros y gatos.

Asimismo se establecen requisitos como que el vendedor o refugio que entrega un animal informe adecuadamente a quien lo acoja de las obligaciones de una tenencia "responsable" y los operadores no podrán abandonar gatos ni perros. Tampoco se podrá destinar a la cría perras y gatas que hayan sufrido anteriormente dos cesáreas.

Finalmente, quedarán excluidos de las posibilidades de cría los ejemplares con rasgos extremos para evitar transmitir estos rasgos a las generaciones futuras si existe un alto riesgo de un efecto perjudicial en su bienestar o en el bienestar de su descendencia.

Los gatos y perros con rasgos malformaciones extremas o mutilaciones serán excluidos de participar en competiciones, espectáculos o exhibiciones.

ANDALUCÍA CERRÓ 2025 CON MÁS DE 2,5 MILLONES DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

A nivel andaluz, la comunidad cerró el año 2025 con 2.526.132 animales de compañía, según el dato extraído del Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), actualizados en diciembre del pasado año entre los que destacan los gatos, perros y hurones.

Atendidendo a los datos oficiales más recientes --enero 2026--, el total de perros, gatos, hurones y otros animales domésticos registrados en las ocho provincias andaluzas supera los 2,5 millones de animales. En concreto, se ha producido una subida de algo más de 133.300 ejemplares respecto a los datos finales del año 2024, cuando se superaban por poco los 2,4 millones de animales.

Por categorías, en enero de 2026 se contabilizaban en Andalucía alrededor de 2.124.800 perros, de los que algo más de 75.000 eran potencialmente peligrosos. A estos ejemplares se sumaban más de 395.000 gatos, unos 12.260 hurones y alrededor de 4.550 ejemplares de otros animales de compañía.

De esta manera, destaca la cantidad de perros, que suponen casi el 84% de los animales de compañía registrados en la Comunidad Autónoma a principios de este años.

En el caso de las colonias felinas, en Andalucía estaba registrada la existencia de más de 3.650 grupos en enero de 2026. En total, los animales que viven en estas colonias repartidas por toda la región superan los 19.200 gatos.

Atendiendo a los diferentes territorios andaluces, Almería cuenta con algo más de 196.000 animales de compañía registrados, Cádiz, con cerca de 371.500; Córdoba, con más de 268.400; y Granada supera los 263.000. En el caso de Huelva, el total de animales inscritos en el registro es superior a 167.100; en Jaén ronda los 200.800; en Málaga son más de 554.600; y en Sevilla se superan los 515.100 ejemplares de perros, gatos, hurones y otros animales de compañía.

En el caso de las colonias felinas, en Almería se contabilizan 568 con casi 1.900 gatos; en Cádiz, 465 colonias que reúnen más de 2.270 gatos; en Córdoba, 596 colonias con cerca de 7.400 gatos; y en Granada, 289 colonias con casi 1.000 gatos. En la provincia de Huelva, por su parte, se han registrado 177 colonias felinas que reúnen más de 370 gatos; en Jaén, 201 colonias con alrededor de 550 gatos; en Málaga 818 con cerca de 2.900 gatos; y en Sevilla 543 colonias en las que viven alrededor de 2.900 gatos.