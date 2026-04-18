El Eurojackpot de la ONCE deja un premio de 342.000 euros en Alhama de Granada

El vendedor de la ONCE en Alhama de Granada José Manuel Gómez. - ONCE

GRANADA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este pasado viernes, 17 de abril, ha dejado un premio de más de 342.000 euros en la localidad de Alhama de Granada, donde José Manuel Gómez ha vendido el boleto premiado de tercera categoría agraciado con esa cantidad.

Gómez es vendedor de la ONCE desde el año pasado. Estaba estudiando un grado medio de Deportes hasta que un compañero le comentó que en la ONCE hacían falta vendedores y que él estaba "muy a gusto" vendiendo en Málaga, según se detalla en una nota de la ONCE difundida este sábado.

"Por mi discapacidad física estaba muy limitado en las entrevistas de trabajo, eché los papeles y fui 'palante'", ha explicado el vendedor en unas declaraciones recogidas en este comunicado de la ONCE. "Ya ves si me ha cambiado la vida, siempre para bien, me ha tocado la lotería sin meter", ha añadido el vendedor.

Desde la ONCE explican que lo que más le gusta a José Manuel de su trabajo como vendedor es el contacto y la comunicación con sus clientes. "Y alegrarle la vida a la gente", subraya.

De este modo, José Manuel ha dado un premio exactamente de 342.237 euros, el único de tercera categoría que dejó este juego europeo en España este pasado viernes.

El afortunado o afortunada acertó los cinco números del boleto y se quedó a dos 'soles' --números complementarios-- de obtener los 22 millones de euros que ofrecía de bote este sorteo de este viernes.

Ahora José Manuel lo que quiere es saber a quién le ha dado la fortuna, porque piensa que puede ser una persona mayor que le compra los sábados de todos los productos de la ONCE, Eurojackpot incluido. "Siempre digo que voy a dar premio y que va a ser bueno, pero nunca pensé que fuera a ser tan grande", afirma entre las primeras felicitaciones del día.

Para este martes, 21 de abril, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 28 millones de euros. Y, para el próximo 3 de mayo, primer domingo del mes, el Extra Día de la Madre de la ONCE ofrece un premio de 17 millones de euros y 99 premios de 40.000 euros.