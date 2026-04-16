Europa Press organiza este viernes en Sevilla el encuentro informativo 'Andalucía ante la IA' de la mano de la UPO

Cartel anunciador del encuentro informativo 'Andalucía ante la IA' organizado por Europa Press este viernes 17 de abril en Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Europa Press Andalucía organiza este viernes 17 de abril en Sevilla de la mano del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y en colaboración con Heineken un encuentro informativo sobre 'Andalucía ante la IA' con la participación del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y representantes de empresas como Telefónica España, IBM, Ayesa Digital y Grupo ADM.

El foro empezará a las 12.00 horas en la sede de Torre Cruzcampo (Avenida El Greco, 52) con la apertura a cargo del presidente del Consejo Social de la UPO, Iván Pestaña, que dará paso a una intervención de D&T Commerce Manager de Heineken España, Iván Seldas.

A continuación tendrá lugar un coloquio en el que participarán, junto al consejero Jorge Paradela, el director general de Ayesa Digital, Germán del Real; el productor y director de Contenidos e IA de Grupo ADM, Daniel Gamero; la directora territorial Sur de IBM, Marisa Ramos; y el director territorial Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia.

El encuentro informativo podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, en el canal de Youtube en el enlace 'https://youtube.com/live/Yas07ZBGAIE', y por la página de Facebook y el perfil de Twitter.

MÁS DE CIEN EDICIONES

Los desayunos informativos de Europa Press Andalucía superan ampliamente el centenar de ediciones desde su estreno en enero de 2014, y por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España.

Desde su inicio, esta tribuna ha dado voz a expresidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, exvicepresidentes como Alfonso Guerra o ministros como Fátima Báñez, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna, la propia María Jesús Montero o Juan Carlos Campo.

También han tenido la oportunidad de exponer en este marco sus proyectos los líderes de los principales partidos nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) o Alberto Garzón (IU), además de representantes del ámbito económico como Antonio Garamendia, presidente de CEOE; Lorenzo Amor, presidente de ATA; o Javier Targhetta, de Atlantic Copper.

En los últimos años, 'Los Desayunos de Europa Press Andalucía' fueron además protagonistas de tres campañas electorales autonómicas, en 2015, 2018 y 2022. En todas ellas contó con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos, Juanma Moreno, Juan Espadas, Susana Díaz, Juan Marín, Teresa Rodríguez, Inmaculada Nieto y Antonio Maíllo.