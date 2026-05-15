Evacuada en helicóptero tras caer por el hueco de una buhardilla cuando enseñaba una casa en Lecrín (Granada)

Helicóptero del 061 en la helisuperficie del 112 tras el traslado de la paciente accidentada en Lecrín. - 112

GRANADA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida grave tras precipitarse por el hueco de una buhardilla en la localidad granadina de Lecrín este viernes, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El 112 ha atendido a las 11,00 horas una llamada de auxilio que solicitaba asistencia sanitaria urgente para una mujer herida de gravedad que se había precipitado por el hueco de una buhardilla en una casa situada la calle Santísima Trinidad de Chite. De inmediato, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a los Bomberos.

Según la información aportada por los operativos al 112, la mujer mostraba la vivienda como agente inmobiliario cuando, por causas que no han trascendido, se ha precipitado por el hueco de una buhardilla, cayendo desde una altura de unos dos metros.

Hasta el lugar se ha movilizado un helicóptero sanitario que ha evacuado a la herida hasta la helisuperficie del 112. De ahí ha sido evacuada en ambulancia al Hospital de Neutrotraumatología del complejo Virgen de las Nieves de la capital granadina.

Desde el 112 también se ha informado de este suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.