El ex dirigente sindical Cándido Jiménez presenta en CCOO de Córdoba su libro 'Memoria de una vida'

Presentación del libro de Cándido Jiménez, 'Memoria de una vida'. - CCOO

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de CCOO de Córdoba ha acogido la presentación del libro 'Memoria de una vida', del ex dirigente sindical y político Cándido Jiménez (Villanueva de Córdoba, 1948), que ha estado arropando por la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego; el ex secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero; el director del Foro por la Memoria Democrática, Luis Naranjo, y el editor de Utopía Libros, Ricardo González, así como por numeroso público.

Según ha informado el sindicato en una nota, Cándido Jiménez ha explicado que "hacía tiempo que la idea de escribir este libro" le "rondaba por la cabeza", pero sus responsabilidades al frente de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba, en donde ocupó la Secretaría General durante ocho años, hasta el pasado 2025, le hicieron retrasar el proyecto, que por fin ha visto la luz de la mano de Utopía Libros.

En las páginas del libro, Jiménez narra su vida desde su infancia en Villanueva de Córdoba a la actualidad, deteniéndose en capítulos importantes de su vida, como su llegada a Córdoba y sus primeros contactos con el PCE y el movimiento obrero, su paso por el Ayuntamiento de Córdoba o su intensa actividad sindical.

Así, el autor ha rememorado la miseria, la represión y el miedo que percibía a su alrededor en su pueblo natal en aquellos años finales de los 40 y principios de los 50 del pasado siglo. "Yo, como niño, sin saber, le preguntaba a los mayores, y no querían hablar. Muchos simplemente desviaban la mirada o bajaban la cabeza, pero no querían hablar porque había miedo por la brutalidad que se había empleado".

Ya en Córdoba, su familia se instaló en el Barrio del Naranjo, que entonces estaba lleno de chabolas y casitas humildes. "Muchas familias estaban en condiciones pésimas. No fue mi caso, pero recuerdo a niños descalzos, porque sus familias no tenían ni para comprarles unos zapatos. El hambre no estaba solo en la alimentación, estaba en todo", según ha rememorado.

Las duras condiciones de vida de sus vecinos llevaron a un joven Jiménez a acercarse a la Asociación de Padres de Familia, germen de las actuales asociaciones vecinales, y que en aquel entonces estaban controladas por el regimen franquista. "En las asociaciones no se hacían elecciones, pero otros miembros del PCE -entonces en la clandestinidad- y yo nos introdujimos e hicimos elecciones y fui vicepresidente", ha contado.

Del movimiento vecinal no tardó en dar el salto a la política y al sindicalismo. Se incorporó al Sindicato de la Construcción de CCOO, que luego fue de la Construcción, la Madera, el Cemento y sus Derivados (Fecoma) -hoy Sindicato del Hábitat- y en 1983 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Córdoba, en el segundo mantado democrático, siendo alcalde Julio Anguita. Repitió en las siguientes elecciones, ya con Herminio Trigo, a quien agradeció la confianza depositada en su persona para ejercer como concejal de Participación Ciudadana y de Personal.

En el ámbito sindical, Cándido Jiménez ha ocupado distintos puestos, como secretario general de la Federación Fecoma de Andalucía, miembro de la Comisión de Organización de CCOO de Andalucía y vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Andalucía, así como secretario general del Sindicato de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba.

Jiménez ha remarcado que el libro, no solo pretende ser un relato de su vida, sino que quiere ser un ejemplo para las generaciones jóvenes. "Me preocupa la situación actual en relación al crecimiento de la pobreza, la situación de la inmigración o el cambio climático, y la situación que están generando las grandes potencias con las guerras en Ucrania y Oriente Medio", avisando que "debemos estar alerta a todos estos desafíos y amenazas, sin olvidar que la fortaleza ante las amenazas a la democracia está en la ciudadanía y en los pueblos".

Por último, Cándido Jiménez ha querido agradecer a su familia, y en especial a su mujer, su apoyo y su respaldo, sin el que "no habría podido realizar toda mi actividad política, social y sindical", ha concluido.