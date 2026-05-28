Exigen al Ayuntamiento de Jaén un "posicionamiento claro" y alternativas "reales" a familias con procesos de desahucio

Imagen del interior de la vivienda tras el deshaucio de una madre y su bebé de ocho meses en Jaén capital - PAH JAEN

JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) va a registrar una declaración institucional en el Ayuntamiento de Jaén para exigir un "posicionamiento claro" de todas las fuerzas políticas en defensa de las familias afectadas por procesos de desahucio vinculados a grandes tenedores y fondos de inversión.

La declaración reclamará que el Ayuntamiento de Jaén "actúe de forma activa", exigiendo procesos reales de negociación previa, la paralización de demandas cuando existan situaciones de vulnerabilidad y la aplicación efectiva de alquileres sociales antes de cualquier lanzamiento.

Asimismo, la plataforma considera imprescindible que el Ayuntamiento impulse una política municipal de vivienda capaz de ofrecer "alternativas habitacionales reales" y "deje de limitarse a respuestas tardías o derivaciones a entidades socioasistenciales que terminan asumiendo funciones que deberían corresponder a las administraciones públicas".

El pronunciamiento de la PAH Jaén se produce después de que se ha ejecutado en Jaén el desahucio de una mujer y su bebé de apenas ocho meses. Hasta el último momento han intentando evitar el lanzamiento mediante la negociación de un alquiler social durante la actuación de la comisión judicial.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Jaén ha denunciado que este nuevo desahucio "evidencia la absoluta indefensión de las familias vulnerables frente a los grandes fondos de inversión y la insuficiencia de las respuestas institucionales ante una emergencia habitacional cada vez más grave".

"No estamos ante situaciones inevitables. Existe legislación que establece la necesidad de negociación previa con las familias vulnerables y la obligación de promover alternativas como el alquiler social antes de llegar al desahucio", han señalado desde la PAH.

Sin embargo, según han apuntado desde la Plataforma, estas medidas "siguen sin aplicarse con la firmeza necesaria porque las administraciones continúan actuando desde la pasividad frente a los fondos buitres".

PAH Jaén ha incidido en que la vivienda "no puede seguir tratándose como un activo financiero ni como un problema individual sino como un derecho básico". "La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía ni las familias como daños colaterales de la especulación financiera", ha concluido la Platafoma.