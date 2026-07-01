Experta en acoso escolar asegura que "la fase de sensibilización está agotada" y pide "sistematizar" la actuación

La experta en acoso escolar y codirectora del taller 'Acoso escolar: kit de estrategias y entrenamiento práctico para una intervención efectiva y segura', Blanca López, durante una una actividad en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La experta en acoso escolar y codirectora del taller 'Acoso escolar: kit de estrategias y entrenamiento práctico para una intervención efectiva y segura', Blanca López, ha afirmado que "la fase de sensibilización contra el acoso está agotada" y ha requerido a la comunidad educativa "sistematizar las líneas de acción según los recursos de cada centro" para tratar este fenómeno.

En declaraciones a Europa Press, la codirectora del taller que forma parte de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta, ha insistido en que "no hay que reorganizar el centro escolar" para saber cómo actuar contra el acoso, sino que "cada centro debe diseñar su propia sistema para llegar al buen trato entre los alumnos". Además, ha añadido que este proceso debe realizarse "poco a poco, analizando los indicadores y revisando los sistemas para encontrar los fallos" y ha apelado a "las familias y al alumnado" a poner de su parte.

En este sentido, López, quien también ejerce como profesora en el Departamento de Marketing y Organización de Empresas de la UPO, ha reivindicado que la solución frente al acoso escolar corresponde a "todos los perfiles profesionales" y ha destacado la acogida que el taller ha tenido a través de la presencia de "informáticos, neuropsicólogos, sanitarios, trabajadores sociales, periodistas, profesionales de la organización empresarial, criminología o la gestión de emergencias".

Al hilo, ha explicado que cada centro "debe aprovechar las áreas en las que destaca" y ha insistido en que lo relevante es "establecer un plan y cumplirlo" porque "los datos nos van a decir si vamos por buen camino y van a indicar la senda de mejora continua". "Esto es lo que se hace en cualquier empresa", ha matizado López, quien ha asegurado que una planificación de este tipo permitiría a las familias "conocer cómo actuar" en cada situación. No obstante, ha reconocido que "no se puede llevar a cabo todo en un mismo día", por lo que "hay que ser sensatos y estar todos implicados para avanzar poco a poco, pero bien".

De esta forma, ha lamentado que "las familias no hayan participado este proceso contra el acoso escolar" y ha demandado "capacitación" para las mismas en materia de detección del fenómeno, colaboración y prevención. Aun así, ha afirmado que "los profesores no son psicólogos" y que estos "no están preparados ni deberían de estarlo para atender a los niños de forma individual". Aparte, ha manifestado que los esfuerzos actuales deben dirigirse hacia los "espectadores del acoso", para que "los mecanismos funcionen, reporten esas conductas y apoyen a la víctima".

Pese a los retos pendientes, López ha insinuado que el caso de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, ha servido de "interpelación a todas las personas, no únicamente a los docentes" y ha insistido en "aprovechar este momento de sensibilización" para actuar contra este fenómeno. "Ahora mismo todos los implicados estamos revisando protocolos y viendo qué podemos mejorar", por lo que ha pedido educar en "empatía y asertividad" .

Para concluir, López ha rememorado su publicación 'El niño que entró por la ventana', una "guía educativa" en forma de novela que cuenta la historia de Daniel, un niño que sufre acoso escolar. "Es un libro que ayuda a niños y profesores a identificar las señales", ha explicado. Una iniciativa dirigida "a los centros escolares ya que se integra en sus actividades" y que también "identifica el nivel de convivencia de una clase a través de una serie de cuestionarios".