La exposición sobre la infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto registra más de 96.000 visitas en Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la directora nacional de Eulen Art, Felicia Galindo, junto a la delegada de Cultura, Isabel Albás, presentan datos de la exposición 'El Despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la directora nacional de Eulen Art, Felicia Galindo, junto a la delegada de Cultura, Isabel Albás, han presentado este martes los datos de asistencia a la exposición 'El Despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto', celebrada del día 4 de diciembre de 2025 hasta el 5 de abril, con un total de 96.133 visitas en sus dos sedes, tanto en la Sala Vimcorsa, que ha batido récord, como en la Sala Orive, con el audiovisual que explicaba la muestra.

En una rueda de prensa, acompañados de conservadoras de los museos de Lisboa, Florencia y Bolonia, el regidor ha subrayado que "supuso un importante reto para la ciudad y el Ayuntamiento, porque era una cita inédita a nivel internacional, tanto por su temática, que dentro de Egipto no estaba muy tratada, como es la infancia y adolescencia, así como por la calidad de las piezas expuestas, que obligaban a tener estándares de funcionamiento y trabajo con las entidades que han prestado las piezas".

Igualmente, Bellido ha resaltado "el carácter formativo que ha tenido esta exposición para los cordobeses, especialmente los que están en edad escolar", a la vez que "la muestra, desde el primer momento, se concibió como un elemento para dinamizar la vida cultural", como "exposición de gran contenido cultural y de gran calidad", así como "un apoyo a la oferta turística dentro del turismo cultural y patrimonial que ofrece la ciudad", todo ello en los meses "donde el sector turístico tiene peores cifras, entre diciembre y marzo". En su desarrollo ha contado con la empresa Eulen Art.

En relación a los datos, la Sala Vimcorsa ha recibido 52.524 visitas y la Sala Orive, 43.609. Por meses, también se puede observar que "el interés ha sido constante", si bien "es cierto que se acusó mucho los meses de enero y febrero tanto las inclemencias meteorológicas como el hecho de la pérdida de la conexión de AVE con Madrid --por el siniestro ferroviario de Adamuz--, que supuso un bajón en las cifras turísticas, que también ha repercutido en las cifras de la exposición, incluso porque durante muchos días los accesos a la Sala Orive estaban cortados al estar dentro de la zona jardinada, que los días de alerta por viento se cerraban", ha explicado el regidor.

Así, en diciembre hubo 30.262 entradas; en enero, 22.131; en febrero, 16.349; en marzo, 20.859, y en los cinco días de abril, 3.842 visitas. El alcalde ha remarcado que "es la exposición que más visitantes ha tenido la Sala Vimcorsa a lo largo de su historia", superando a la gran exposición sobre Julio Romero de Torres en el año 2003, con 10.000 visitas más, todo ello en 25 años de historia.

Respecto a la parte formativa, ha comentado que se han registrado un total de 2.690 visitas de escolares de la ciudad a las distintas sedes expositivas, con 53 visitas organizadas de alumnos de 31 centros educativos, y en el programa de conferencias han pasado "las voces más prestigiosas de expertos en el mundo de la egiptología de ámbito mundial". Eran 12 citas, pero lamentablemente la del profesor egiptólogo Zahi Hawass se tuvo que suspender por las consecuencias del tren de borrascas. A las once celebradas han asistido 550 personas.

En palabras de Bellido, "los datos de la exposición hacen valorar que se ha disfrutado de una magnífica exposición por la calidad de las cerca de 200 piezas que se han expuesto en Córdoba, muchísimas de ellas por primera vez en España, y porque se ha abordado una temática dentro del arte y arqueología egipcia que estaba muy poco desarrollada". Al respecto, ha dado las gracias a las tres comisarias de la exposición, Esther Pons, Isabel Olbés y Maite Mascort. La próxima gran exposición, en la Sala Vimcorsa del 5 de noviembre al 7 de febrero de 2027, 'Córdoba Romana, la ciudad oculta'.

MUESTRA ITINERANTE

Por su parte, Felicia Galindo ha aseverado que "esta exposición no sólo ha sido un proyecto expositivo de gran envergadura, sino una declaración clara de la capacidad que Córdoba ha demostrado, que puede situarse en el circuito internacional de grandes exposiciones, no sólo por la calidad de las piezas, el rigor científico y el discurso narrativo, sino también por la excelencia de la ejecución y la propuesta museográfica".

Así, ha elogiado que "han hecho una apuesta fuerte y férrea, que en los resultados está que ha salido bien", precisando que "los comisarios, investigadores, instituciones colaboradoras y conferenciantes internacionales que han formado parte del programa han coincidido en subrayar el nivel del proyecto, destacando especialmente la coherencia del relato, el valor científico y la calidad de las piezas presentadas".

Como complemento a este núcleo expositivo, ha agregado, "el audiovisual ha contribuido a ampliar la experiencia del visitante, aportando una dimensión que enriquece la lectura de la muestra sin desplazar su base científica, ni patrimonial". "Su integración refuerza el conjunto sumando capas de interpretación y facilitando una aproximación más sensorial al contenido", ha resaltado.

Además, ha avanzado que "a ello se le suma el interés manifestado desde instituciones americanas por estudiar la itinerancia de la muestra, lo cual refuerza su proyección internacional y confirma que el proyecto trasciende su contexto local para insertarse en un diálogo global", algo que "es importante que desde fuera hayan visto esta muestra como un referente para poderla itinerar a nivel internacional", ha ensalzado, apuntando a negociaciones con instituciones privadas que llevan años itinerando exposiciones tanto en Canadá y Estados Unidos como Sudamérica.