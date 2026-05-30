Extinguido el incendio forestal declarado en La Carolina (Jaén)

Captura de un vídeo del incendio declarado en La Carolina publicado por el Infoca. - INFOCA

LA CAROLINA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por extinguido a las 12,53 horas de este sabado el incendio forestal que se ha declarado este pasado viernes en el municipio jiennense de La Carolina, en la zona de la carretera de El Centenillo.

De esta manera, se han cesado los trabajos en la zona, hasta donde se desplazaron dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente medioambiental, según ha informado el citado dispositivo a través de una publicación en Facebook, consultada por Europa Press.

Igualmente, se contó en las tareas de extinción del fuego, declarado antes de las 15,00 horas, con un camión autobomba, un helicóptero semipesado y otro pesado, dos aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros.

A las 17,00 horas del pasado viernes el Plan Infoca cambió el estado del incendio a estabilizado al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.