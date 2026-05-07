Facua Andalucía llama a la movilización este 9 de mayo en defensa de los servicios públicos

Archivo - Un facultativo en su consulta médica (Foto de archivo). - Hospital Virgen del Rocío - Archivo

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía ha hecho un llamamiento "a toda la ciudadanía" a la movilización este sábado 9 de mayo en defensa de los servicios públicos promovida por la Coordinadora Andaluza de Movimientos Sociales. Las manifestaciones tendrán lugar a las 12,00 horas en las ciudades de Cádiz, Sevilla, Granada y Málaga, mientras que en Jaén comenzará a las 13,00 horas y en Córdoba a las 19,30 horas.

Según ha informado en una nota de prensa, la federación se ha adherido al manifiesto 'Salvemos lo público', en el que más de una decena de movimientos sociales han exigido --de cara a las próximas elecciones autonómicas-- que el nuevo gobierno que surja de las urnas se comprometa fehacientemente con unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos andaluces, así como con la defensa de la igualdad, la cohesión social y una vida digna.

En concreto, las movilizaciones comenzarán a las 12,00 horas desde la Plaza Asdrúbal de Cádiz; a las 19,30 horas desde el Templete del Boulevard del Gran Capitán de Córdoba; a las 13,00 horas desde la Calle Roldán y Marín de Jaén; a las 12,00 horas desde María Auxiliadora de Sevilla; a las 12,00 horas desde la Fuente de las Batallas de Granada y a las 12,00 horas desde la Plaza de la Aduana de Málaga.

Entre otras cuestiones, el texto señala la importancia de una sanidad pública, universal y de calidad y el fin de los conciertos con las empresas privadas, así como la reducción de las listas de espera.

De esta manera, también pone en el foco en la necesidad de una educación pública gratuita, en la dignificación de las pensiones, en una nueva ley de dependencia que solucione el colapso que sufre actualmente el sistema, en el derecho a la vivienda digna y asequible, la preservación del medio ambiente y un transporte público de calidad que vertebre el territorio.

Además inciden en que debe trabajarse por conseguir salarios justos y condiciones laborales dignas y que respeten la salud y la vida de los trabajadores, por conseguir una igualdad real y acabar con la discriminación de las mujeres, por cuestiones de orientación sexual o de identidad de género, así como por garantizar los derechos de las personas migrantes, tal y como ha subrayado Facua.

Por último, ha pedido la eliminación de las bases militares extranjeras, la reducción del gasto militar y la laicidad total de los poderes públicos, eliminando privilegios para determinadas confesiones religiosas, como la inmatriculación de bienes que deben ser devueltas al patrimonio público andaluzas.

Junto a Facua Andalucía, han suscrito este manifiesto el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, la Coordinadora Andaluza en Defensa de las Pensiones Públicas, Ateneo Republicano de Andalucía, Chiclana, ciudad de los cuidados, la Confederación General del Trabajo, Derechos Humanos de Andalucía, Europa-Andalucía Laica, Espacios Verdes Cortijo Cuarto, La Carpa Sonríe. La Vida es Bella, Málaga Habitable, Verde y Sostenible. Por barrios dignos, Marea Blanca de Málaga, Pah de Málaga, la Plataforma Enfermeras por Andalucía, PIVE Mairena y San Juan, Plataforma Andaluza de Personas de Atención a la Dependencia, Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, Plataforma Interdistritos Barrios Hartos de Sevilla, Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, Sindicato de Inquilinas de Sevilla, Stop Desahucios de Granada, UPOxLaPública y Ustea.