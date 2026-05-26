La familia de Luis Portero quiere recurrir el tercer grado al exjefe de ETA que ordenó su asesinato

Archivo - Juan Antonio Olarra Guridi en la Audiencia Nacional. Archivo. - POOL - Archivo

GRANADA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La familia del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, va a trasladar a la Fiscalía su pretensión de recurrir el tercer grado que el Gobierno vasco ha concedido al exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, que ordenó el asesinato del fiscal el 9 octubre del año 2000.

Sobre Olarra Guridi recaen penas que suman más de 2.000 años de prisión, entre ellas por el atentado contra una furgoneta de la Armada en 1995 en el barrio madrileño de Vallecas.

En 2008, la Audiencia Nacional le condenó a 30 años de prisión por ordenar a los miembros del 'comando Andalucía' Harriet Iragi y Jon Igor Solana asesinar a Luis Portero en el portal de su residencia de Granada.

El hijo del fiscal, Daniel Portero, ha señalado a Europa Press que Olarra Guridi lleva 23 años en prisión y no cumple los requisitos que se exigen en el Código Penal para los delitos de terrorismo.

Junto a ello, mantiene que no ha cumplido con la responsabilidad civil a la que se le ha condenado en las distintas causas ni existe "una intencionalidad clara de que pueda hacerlo" porque la aportación económica que está haciendo "es mínima", inferior de 15.000 euros.

Solo por el atentado del fiscal superior de Andalucía fue condenado a abonar una indemnización de 900.000 euros a la viuda y a los hijos de la víctima.

Daniel Portero explica que comunicarán al Ministerio Fiscal su intención de recurrir "esta situación anómala e irregular", y aportarán toda la documentación necesaria al Juez de Vigilancia Penitenciaria, incluyendo una carta de Igor Solana en la que indica que Olarra Guridi es su jefe junto a Ainhoa MújiKa y Javier García Gaztelu 'Txapote', tal y como avanza el diario Ideal.

Daniel Portero matiza no obstante que "todo va a depender" de que el fiscal recurra ese tercer grado, porque si "decide que todo está correcto" y no lo hace "ni el juez tendrá la oportunidad de opinar ni tampoco la víctima", de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) también denunció hace unos días la concesión de este nuevo tercer grado a Olarra Guridi y acusó al Gobierno vasco de usar estar usando los terceros grados y los artículos 100.2 del Reglamento Penitenciario como instrumentos para acelerar la semilibertad de los presos de ETA.

Ello, "sin exigirles un arrepentimiento sincero ni una ruptura pública, clara e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo, justificó y todavía hoy legitima el terrorismo de ETA".

Covite considera "especialmente grave" el caso de Juan Antonio Olarra Guridi, condenado por delitos de extrema gravedad, entre ellos asesinatos, atentados, estragos, lesiones, tenencia de explosivos e integración en banda armada, "con una pena de cumplimiento de 30 años de prisión y fecha de fin de la condena prevista para 2036".