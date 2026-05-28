Las familias del CEIP López Diéguez de Córdoba sin plaza en Infantil de 3 años presentan un recurso ante la Consejería

Pancarta de las familias del CEIP López Díeguez que reclaman una segunda línea de Infantil de 3 años para matricular a sus hijos en dicho colegio. - AFA DEL CEIP LÓPEZ DIÉGUEZ

CÓRDOBA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las familias del CEIP López Diéguez de Córdoba que se han quedado sin plaza para sus hijos en Infantil de 3 años del próximo curso 2026/27 van a presentar un "recurso de alzada" ante la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a la vez que "se niegan a matricularse en otro centro".

Así lo ha destacado en una nota la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de dicho centro educativo de la capital cordobesa, lamentando "la incertidumbre" que sufren estas familias, "por la situación que están viviendo", después de que 29 familias solicitaran plaza para sus hijos en el CEIP López Diéguez, para un total de 22 disponibles en Infantil de 3 años, y reclamaran, por ello, recuperar para el próximo curso la segunda línea de Infantil que ya tuvo el centro.

Sin embargo y a pesar de que desde la Delegación de Desarrollo Educativo en Córdoba se les respondió que estaba "estudiando" su demanda, lo cierto es que, ante la "inacción" de la Junta, han decidido "interponer un recurso de alzada contra la resolución que les deja fuera del colegio elegido", a la vez que han manifestado su voluntad de "no matricularse en ningún otro centro, esperando que la Consejería proceda lo antes posible a la recuperación de la línea perdida años atrás".

Lo han venido reclamando así las familias afectadas, con acciones como la de dar un abrazo simbólico al colegio, contando con el respaldo del (AFA) del propio centro educativo, del Consejo de Distrito Centro, de las asociaciones vecinales del entorno, de los partidos Por Andalucía y PSOE, y de los sindicatos CSIF y Ustea, para que no queden sin escolarizar en el CEIP López Diéguez el próximo curso ninguno de los niños cuyos padres lo han solicitado.

Por eso, ante la respuesta de la Delegación de Desarrollo Educativo de que "se está estudiando" la solicitud de la segunda línea, alegando que "no será hasta junio cuando se certifique matrícula" y que se trabaja "para diseñar el mapa educativo del próximo curso en la provincia" teniendo en cuenta que "la escolarización es un proceso vivo que no concluye hasta el mes de septiembre", desde la AFA del CEIP López Diéguez han dicho no entender "por qué deben esperar estas familias a que pase el periodo de matriculación establecido para que sepan, por fin, qué va a pasar con sus hijas e hijos después del verano".

"Máxime --han añadido desde la AFA-- cuando hay casos casi idénticos, como el de la Escuela Infantil San Jerónimo de Sevilla, donde han podido crear una línea hace escasos días para que esas familias sí que puedan matricularse en tiempo y forma en su centro elegido".

Las 29 familias que han solicitado plaza en el CEIP López Diéguez han recabado el respaldo y apoyo de la Fampa de Córdoba y e la Plataforma de AMPA Niños del Sur, además de las asociaciones vecinales del mencionado Distrito centro, de los sindicatos citados y de "numerosos colectivos sociales y más de 1.300 firmas", y con ese respaldo exigen "que se abra ya la segunda línea".