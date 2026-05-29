Fampa Los Olivos lanza en Jaén la campaña 'Nos freímos en clase' y reclama a la Junta una "eficaz" adecuación climática

Imagen de la campaña. - FAMPA LOS OLIVOS

JAÉN 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Escuela Pública de Jaén, Fampa Los Olivos, ha denunciado la "grave situación" que se vuelve a padecer en los centros educativos durante los meses de mayo y junio como consecuencia de las altas temperaturas, de ahí que reclame a la Junta de Andalucía "un plan urgente y eficaz" para su adecuación climática.

Por ello, para alertar de que, "un año más, miles de niños, niñas y adolescentes están recibiendo clase en condiciones que no pueden considerarse saludables ni adecuadas para el aprendizaje", ha lanzado la campaña '¡Nos freímos en clase!'.

En este sentido, ha considerado que la respuesta de la Junta ante este "problema estructural ha sido claramente insuficiente". "La inversión anunciada, lejos de resolver la situación, no ha sido buena, no ha sido suficiente y, en muchos casos, no ha llegado de forma efectiva a los centros educativos que más lo necesitan", ha afirmado este viernes en una nota la federación.

Al hilo, ha hecho hincapié en que las altas temperaturas no son una molestia puntual, sino una realidad que afecta directamente al bienestar, la salud, la concentración y el rendimiento del alumnado, así como a las condiciones laborales del profesorado y del personal que trabaja en los centros.

"Las aulas no pueden convertirse en espacios donde el alumnado tenga que soportar temperaturas extremas durante horas. No hablamos de comodidad, hablamos de salud, de dignidad y de derecho a una educación pública en condiciones adecuadas", ha subrayado Fampa Los Olivos.

En este sentido, ha destacado que es "un hecho tangible" que la mayoría de los edificios públicos en la provincia tienen mejor climatización que los centros públicos educativos, lo que sigue demostrando "que la infancia no es la prioridad de la Junta de Andalucía".

La entidad se ha referido, además, a las instrucciones trasladadas a los centros educativos, que ha calificado de "laxas, poco ambiciosas y alejadas de la realidad diaria de muchos colegios e institutos". A su juicio, plantear medidas relacionadas con sombras puede ser útil para determinados espacios exteriores, pero no resuelve el problema dentro de las aulas, donde el alumnado permanece la mayor parte de la jornada escolar.

"Las sombras pueden aliviar patios o zonas comunes, pero no sustituyen a una climatización adecuada. El problema está dentro de las clases, donde se imparten materias, se realizan exámenes y el alumnado debe mantener la atención durante horas en condiciones térmicas inaceptables", ha recalcado.

De este modo, "no basta con abrir ventanas, bajar persianas, reorganizar horarios o recomendar hidratación". Estas medidas pueden ser complementarias, "pero no pueden presentarse como la solución a un problema que requiere inversión real, planificación seria y actuaciones estructurales" en los centros educativos públicos.

Por ello, desde Fampa Los Olivos se ha exigido a la Junta "un plan urgente y eficaz de adecuación climática de los centros educativos, que contemple climatización, ventilación adecuada, aislamiento térmico, eficiencia energética y actuaciones específicas en aquellos colegios e institutos que presentan mayores carencias".

Igualmente, ha solicitado que se escuche a las comunidades educativas, a las direcciones de los centros, al profesorado, a las ampas y a las familias, que "son quienes conocen de primera mano las condiciones reales en las que el alumnado está recibiendo clase durante los meses de más calor".

Por último, la federación ha defendido que la escuela pública no puede seguir funcionando "a base de parches, improvisaciones o medidas temporales". "El alumnado de la escuela pública no puede seguir pagando la falta de planificación y la falta de inversión suficiente. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a aprender sin freírse en clase", ha manifestado.

Con esta campaña, Fampa Los Olivos se suma a la denuncia de Codapa y del movimiento de familias de la escuela pública andaluza, reclamando soluciones reales y urgentes para que ningún niño, niña o adolescente tenga que soportar temperaturas extremas mientras ejerce su derecho a la educación.