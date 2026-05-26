Feijóo: "Los andaluces han dicho con claridad que quieren presidente a Moreno con el PP como partido de gobierno"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios antes de visitar unas viviendas de promoción oficial en Sevilla. A 26 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este martes que, en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, los andaluces dijeron con "claridad" que quieren que Juanma Moreno siga como presidente de la Junta y el PP-A "como partido de gobierno".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Sevilla, Núñez Feijóo se ha pronunciado así tras la pregunta sobre si cree que debe haber un pacto con Vox para la gobernabilidad de Andalucía después de que el PP-A se quedara a dos escaños de la mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas.

"Es histórico el número de andaluces que ha apoyado a Juanma Moreno y el volumen de votos que ha tenido el Partido Popular en Andalucía", ha señalado el líder del PP, recalcando que es "contundente la victoria" de Moreno "con 19 puntos de ventaja" sobre el PSOE-A, la segunda fuerza, y 30 puntos sobre Vox, la tercera fuerza.

Ante ello, lo que va a ocurrir, "lógicamente, es buscar un gobierno estable que, en mi opinión, ha salido directamente de las urnas", según ha señalado Feijóo, para quien los andaluces quieren que Juanma Moreno siga como presidente de la Junta y el PP-A "como partido de gobierno".

"Lo han dicho con una claridad y con una nitidez, francamente, con pocos precedentes en la política actual española o en la política actual europea", ha afirmado Feijóo sobre los resultados en las urnas del PP andaluz, que ha obtenido 53 de los 109 escaños del Parlamento autonómico.

Sobre qué tiene que hacer Juanma Moreno, Feijóo ha manifestado que, como ya "está haciendo", "valorar cuál es la situación y trasladarle a los andaluces su proyecto, que es un gobierno estable que pueda sacar adelante los presupuestos y los grandes asuntos de Andalucía".

"Pero es él al que le corresponde como presidente autonómico presentar ese modelo en Andalucía, para Andalucía, y en esto es en lo que está trabajando", ha indicado el líder del PP, quien ha apuntado que ha hablado "varias veces" con Juanma Moreno tras las elecciones.