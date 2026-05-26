Feijóo ve posible construir un millón de viviendas "en una legislatura" y denuncia "desastre" de la política de Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), acompañado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (d), supervisa unas viviendas de promoción oficial en Sevilla. A 26 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este martes que es posible construir un millón de viviendas nuevas en España "en una legislatura" y crear "más de 500.000 puestos de trabajo", mientras que ha denunciado el "desastre sin paliativos" de la política "intervencionista" del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la vivienda.

Así se ha pronunciado Feijóo, en una comparecencia ante los medios de comunicación en Sevilla, junto al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, con motivo de una visita a unas viviendas de promoción oficial, en la urbanización Palmas Altas.

Para Feijóo, también es posible que los jóvenes tengan una política específica para que puedan ser propietarios de una vivienda como generaciones anteriores lo eran ya a la edad de 35-40 años. Ha indicado que, sin duda, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de este país, ya que el precio de la vivienda ha subido el doble de que lo que han subido los salarios.

Ha indicado que en un escenario donde se ha producido "el mayor incremento del precio de la vivienda y una disminución de la capacidad adquisitiva de los salarios, el problema está garantizado" y que "todos los datos de acceso a la vivienda hayan empeorado no es una casualidad", sino que es el "resultado de una política nefasta" por parte del Ejecutivo nacional.

"La política intervencionista de vivienda del Gobierno de España ha sido un desastre sin paliativos, un fracaso", según Feijóo, para quien ya estamos un poco acostumbrados a los actos de "autopromoción" del Ejecutivo nacional, pero no a que lleve actos "de promoción de vivienda".

En cuanto al "desastre" de la política del Gobierno de Pedro Sánchez, de ha referido al conjunto de disposiciones vinculadas a una Ley de Vivienda estatal "ideologizada, que lo que ha supuesto es disminuir la oferta e incrementar la demanda"; a la permisividad ante "la ocupación y de la inquiocupación que ha conllevado la retirada de muchos pisos del mercado", y la falta de construcción de viviendas.

"Estamos en una crisis de viviendas sin precedentes y uno de los motivos principales es la falta de construcción de vivienda", según el líder del PP, quien ha apuntado que, según datos del Banco de España, se necesitan "700.000 viviendas nuevas en este momento".

Ha agregado que, en el año 2030, "necesitaríamos un millón de viviendas y el plan de vivienda que acaba de aprobar el Gobierno presume de que en los próximos años se harán 33.000", "menos" que las que se promueven desde la Aalcaldía de Sevilla.

Feijóo ha indicado que, desde el año 2018, "se han hecho 13.000 viviendas protegidas menos cada año", y ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez sólo se ha dedicado a "incrementar el problema". "Los impuestos que pagan los españoles se han incrementado, las regulaciones de vivienda se han incrementado y los trámites de acceso a la vivienda se han incrementado, menos el número de viviendas", ha señalado Feijóo.

Ha criticado que haya "una regularización masiva de inmigrantes, pero no haya una ley del suelo, salvo la que presentó el Partido Popular en el Congreso", ha denunciado el líder 'popular', quien ha alertado de que el número de viviendas "que en este momento están en peligro su entrega, una vez finalizada su construcción, llega a 350.000 por falta de red eléctrica".

Feijóo ha defendido el plan de vivienda del PP que, además de la construcción de viviendas, recoge seguridad jurídica para los titulares de viviendas; simplificación administrativa; un plan específico para los jóvenes; una ley del suelo, y una ley anti-ocupación "que hemos aprobado en el Senado y está bloqueada desde hace dos años en el Congreso".

Ha explicado que la ley del suelo que plantea el PP pondrá el silencio positivo a los 90 días automáticamente y si no responde el ayuntamiento, "se considera otorgada la licencia", al tiempo que se propone modificar las legislaciones autonómicas para que el tiempo medio de la tramitación de los permisos de vivienda "en las comunidades pase de nueve meses a tres meses".

Sobre las medidas para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda, ha señalado la rebaja del IRPF a los jóvenes en su primer trabajo durante cuatro años; rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 4%, o rebaja del IVA para vivienda nueva del 10 al 4%.

Para Feijóo, con el Gobierno de Pedro Sánchez, "alquilar es imposible y comprar es un privilegio", mientras que con un gobierno del PP "habrá menos impuestos, más suelo, más oferta, más ayuda para completar los avales de la hipoteca y más seguridad jurídica para que todas las viviendas disponibles en España se puedan alquilar y, con un incremento de la oferta, bajar el precio".