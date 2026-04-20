Feria de Abril de Sevilla 2026: ¿a qué hora es el alumbrao y qué actuaciones habrá?

Varias personas pasean por el Real en la víspera de la Feria de abril de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Abril de Sevilla arranca oficialmente esta medianoche con el tradicional 'lunes del pescaíto' y el encendido del alumbrado. Este emblemático momento, que marca el inicio de una de las semanas grandes de la capital hispalense, reúne a sevillanos y turistas para presenciar cómo se ilumina el Real entre las actuaciones musicales.

La portada de este año, que se encenderá puntualmente a medianoche, rinde homenaje al Consulado de Portugal y al cenador de Carlos V del Alcázar, conmemorando el V centenario de la boda del monarca con Isabel de Portugal en la ciudad.

Esta estructura cuenta con 28.000 bombillas LED, 30.537 metros de tubos y más de 6.000 piezas de carpintería. Con unas dimensiones de 40 metros de ancho por 40 de alto, el diseño incluye guiños a efemérides locales como el 50º aniversario de Tussam, el medio siglo de Cantores de Híspalis y el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba.

¿A QUÉ HORA EMPIEZAN LAS ACTUACIONES Y CUÁLES SERÁN?

Como es tradición, el encendido del alumbrado vendrá precedido por una serie de actuaciones musicales que comenzarán a las 22,00 horas de este lunes. El espectáculo principal tendrá lugar junto a la portada y correrá a cargo del grupo Raya Real, una de las grandes novedades de este año.

Otra novedad será la ampliación del recorrido del tranvibús (línea TB1), que conecta Torreblanca con Sevilla Este y Nervión, extendiendo su trayecto hasta la propia Feria con una parada terminal en la contraportada. El servicio contará con una flota de entre 14 y 16 vehículos y frecuencias de paso de seis a ocho minutos.

Además, el servicio directo al recinto ferial se realiza a través de la línea Especial Lanzadera Prado-Feria. Funcionará desde este lunes a las 18,00 horas hasta las 2,30 horas del lunes 12 de mayo de manera ininterrumpida, salvo los días laborables en el periodo de 7,00 a 12,00 horas. Su frecuencia de paso será de hasta dos minutos.

Igualmente, las líneas C1, C2, 5, 6 y 41 modificarán sus recorridos por Los Remedios para prestar servicio al recinto ferial, estableciendo una parada en la Avenida Presidente Adolfo Suárez. El horario de esta modificación será desde las 12,00 horas hasta las 7,00 horas del día siguiente, comenzando el lunes del Alumbrado a las 18,00 horas y finalizando a las 2,30 horas del lunes de la semana siguiente, una vez concluida la Feria.

Así, todas estas líneas tendrán horario de funcionamiento ininterrumpido. Las frecuencias de paso serán, prácticamente durante todo el día, de entre cinco y seis minutos en las líneas C1 y C2, entre seis y siete minutos en las líneas cinco y seis y entre ocho y nueve minutos en la línea 41. La mayoría de las líneas radiales también tendrán servicio ininterrumpido.

Las de los sectores Sur y parte del Este conectarán directamente con la lanzadera de Feria en el Prado de San Sebastián, y las de los sectores Norte y otra parte del Este trasladarán sus actuales terminales de Puerta Osario al Prado, desde las 22,00 horas en días laborables y desde las 19,00 horas en sábados, domingos y festivos.

La Lanzadera Especial Charco de la Pava-Feria prestará servicio gratuito desde las 12,00 horas de este lunes del alumbrado hasta la 1,00 horas del lunes 27 de abril, de forma ininterrumpida. Su frecuencia de paso, en los periodos de máxima afluencia, será inferior a los dos minutos.