La Feria de la Virgen de la Capilla, de Jaén, protagoniza este mes la muestra de 'El Archivo te cuenta'

Vitrina sobre las Fiestas de la Virgen de la Capilla. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiestas de la Virgen de la Capilla, en Jaén, protagonizan este mes el proyecto 'El Archivo te cuenta', que expone en la entrada del Ayuntamiento 17 documentos en los que se refleja su evolución en las últimas décadas.

Con el más antiguo de 1975, se trata, fundamentalmente, de folletos y programaciones de la feria --cuyo día grande es el 11 de junio-- de las décadas de los 90 y principios de los 2000. A ellos se unen otros elementos, como un abanico de 1987 diseñado en honor a la patrona de la capital o un marcapáginas de 1999.

Esta nueva muestra "ofrece a la ciudadanía y visitantes un viaje nostálgico y visual por la evolución de las fiestas de la ciudad", según ha informado este martes en una nota el Consistorio.

A través de este material gráfico y publicitario, custodiado en el Archivo Histórico Municipal, se puede apreciar no solo el cambio en las tendencias de diseño y fotografía a lo largo de las últimas décadas, sino también la transformación de las propias costumbres, las actuaciones musicales y las actividades que han marcado el ocio de la ciudadanía jiennense.

"La muestra destaca por su cercanía, ya que muchos de los visitantes podrán reconocer los programas y objetos que formaron parte de sus propias vivencias y recuerdos familiares. Desde los diseños tradicionales de mediados de los años 70, hasta la estética más moderna de finales del siglo XX y principios del XXI", ha afirmado.

Con 'El Archivo te cuenta', el Ayuntamiento de Jaén continúa con su firme compromiso de acercar el patrimonio documental "a pie de calle, sacando los tesoros de sus estanterías para compartirlos directamente con los vecinos en un espacio de tránsito diario y accesible para todos".

Esta vitrina permanecerá hasta el 30 de junio en la entrada del Ayuntamiento, hasta donde ha invitado a acercarse "para descubrir estos pequeños folletos de la historia cotidiana que dan identidad a la capital". En concreto, se puede visitar de lunes a viernes, en horario de 8,00 a 21,00 horas.

Algunos de los autores de estas programaciones de la Feria de la Virgen de la Capilla son "grandes conocidos como diseñadores y artistas", como J. Olivares, Figueroa, Quesada Bayona, Cruz León, Tomás Fernández, David Padilla, Francisco J. Ochando, Juan Carlos Pomas Funes, Vica, M. Castellano o Miguel Viribay.

EP