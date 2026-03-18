Fernández cifra en más de 9.200 millones la inversión del Gobierno de España en obra pública en Andalucía desde 2018

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha participado este miércoles en los Encuentros Ceacop. - DELEGACION DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha participado este miércoles en los Encuentros Ceacop donde, bajo el título 'Las inversiones del Estado en Infraestructuras en Andalucía', ha abierto un espacio de reflexión sobre la evolución de la obra pública en los últimos ocho años, en el que ha defendido el papel del Ejecutivo como "agente activo en el avance y cohesión territorial de Andalucía", apoyándose en los "más de 9.200 millones de euros invertidos directamente por este gobierno progresista en la comunidad y asociados a actuaciones de movilidad, hídricas, eléctricas y de rehabilitación del patrimonio" a lo que ha sumado "los grandes proyectos, como el CEUS en Huelva, Cedetex en Jaén, la Base Logística del Ejército en Córdoba o el Ifmif Dones en Granada".

Fernández ha reconocido "la oportunidad de foros de diálogo e información" como el propiciado por Ceacop "para hacer frente a la proliferación de mensajes que ponen en duda nuestro sistema democrático, el Estado del Bienestar o los que desacreditan las instituciones del Estado", y ha arrancado su intervención recordando que "el desarrollo de las infraestructuras tiene su base en los impuestos", por lo que ha defendido el mantenimiento de "un sistema impositivo justo y progresivo". "Si no hay impuestos, no hay obra pública", ha sentenciado, al tiempo que ha animado a la Junta a aceptar el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno de España.

En este marco, ha destacado tanto el papel del sector privado, en este caso de la construcción, "que es el encargado de ejecutar esa inversión y, con esa acción, crear empleo", y el sector público, "que diseña e impulsa infraestructuras esenciales que unen territorios, generan oportunidades de desarrollo y favorecen la igualdad entre los ciudadanos". No obstante, ha aclarado que ese sector público lo compone el Estado y ahí "estamos todos, Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos", por lo que ha planteado que "el desarrollo de las infraestructuras requiere coordinación institucional, planificación compartida y lealtad".

Fernández se ha detenido en este punto de colaboración entre administraciones para subrayar la "riqueza de nuestro sistema constitucional", que otorga amplias competencias a las autonomías, dotándolas de órganos como la comisión bilateral Estado-Junta, que se convoca a instancia de la comunidad para reclamar el desarrollo de infraestructuras en el territorio o ampliar sus competencias. Sin embargo, ha recordado "este mecanismo no ha sido solicitado oficialmente ni una sola vez desde 2018", por lo que ha concluido que "algo debe estar haciendo bien el Gobierno de España en Andalucía cuando la comunidad no considera necesario utilizarlo para abordar conjuntamente las infraestructuras estratégicas en nuestra comunidad".

Igualmente, ha reclamado a la Junta de Andalucía que acepte la nueva propuesta de financiación autonómica presentada por la vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "se traducirá en 5.700 millones de euros más al año para Andalucía, lo que sin duda puede tener una repercusión en el incremento de la obra pública que promueva la comunidad".

Centrándose en el análisis de la inversión directa del Gobierno de España, ha recordado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "es el más inversor en materia de infraestructuras y ha incrementado de forma creciente la cantidad que destina anualmente a la comunidad, superando los 5.500 millones en los últimos ocho años". "Los datos no engañan: Desde 2017 se ha duplicado la inversión pasando de los 549 millones a los más de 1.200 en 2025", una inversión que "está permitiendo de forma equilibrada corregir la ausencia de inversiones del gobierno anterior", ha afirmado.

De todas las infraestructuras, ha destacado las ferroviarias, en las que "el Gobierno está modernizando líneas convencionales, extendiendo la alta velocidad y adaptando la infraestructura para autopistas ferroviarias, con apartaderos de 750 metros, adaptación de gálibos...", actuaciones que ha traducido en "más de 700 Meuro en inversión solo en 2025, frente a los 200 Meuro en 2017", y especificado que "si sumamos la cifra a lo largo de los últimos siete años, superan los 2.100 Meuro".

La Alta Velocidad a Granada, la estación de Antequera Ciudad, la conexión directa Granada- Málaga, el cambiador de ancho de Granada, la renovación integral del Huelva-Zafra o los avances en la Algeciras Bobadilla son algunos de los ejemplos que ha nombrado el delegado, a los que ha añadido los 440 millones destinados a la red viaria, con actuaciones como la SE-40, A-49, tercer carril de AP-4, GR-43 o la A-32. En puertos, la inversión del Gobierno de España ha superado los 127 millones en 2025 y una previsión de 1.300 hasta 2029, de los que 520 se destinarán al Puerto de Algeciras, cifras a las que Pedro Fernández ha sumado las inversiones en aeropuertos para mejorar las instalaciones y adaptarlas a un incremento del número de viajeros para los próximos años.

También se ha referido al "destacado papel" que juegan los ministerios Para la Transición Ecológica y de Agricultura en la obra pública en Andalucía, "donde han movilizado una inversión de 2.200 millones en materia de infraestructuras hídricas". Solo por citar algunas, ha apuntado, "me estoy refiriendo a desaladoras, túnel de San Silvestre, modernización de regadíos, canalizaciones de Rules y Marco de actuaciones en Doñana".

Todas estas inversiones marcan "un camino que tiene continuidad", ha afirmado Pedro Fernández, refiriéndose a los "más de 4.000 millones previstos por ADIF y Puertos del Estado para los próximos años, otros cerca de 1.000 millones para el desarrollo de la nueva planificación eléctrica y los casi 4.000 millones recogidos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (2022- 2027)", y ha aclarado que "a esta inversión planificada se une a el respaldo económico que da el Gobierno de España en situaciones de grave crisis, como las derivadas de las sucesivas borrascas que han provocado graves daños en Andalucía y para las que se han movilizado 7.200 millones, de los que aproximadamente 3.000 se destinarán a reparación de instalaciones e infraestructuras".

En definitiva, ha concluido Pedro Fernández, "el Gobierno de España, lejos de quienes quieren dar una idea contraria, está demostrando un compromiso claro con la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas y con el desarrollo de nuestra tierra. No son palabras vacías, son más de 9.200 millones que dan fe de ello a través de infraestructuras y proyectos estratégicos finalizados o en ejecución en todas las provincias".