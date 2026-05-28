Fernández-Pacheco destaca la economía azul como "una gran oportunidad de futuro para Andalucía"

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco (c), presidente de la CEA, Javier González de Lara (i), y director del Clúster Marítimo Marino de Andalucía, Javier Noriega (d) - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este jueves en Sevilla en la presentación de '5H. Dosier de la Economía Azul de Andalucía', impulsado por el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía con la colaboración de la Consejería y presentado en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Durante su intervención en el acto inaugural, Fernández-Pacheco ha destacado que "la economía azul se ha convertido en una auténtica palanca de desarrollo, empleo e innovación para Andalucía", subrayando el enorme potencial de una comunidad "profundamente vinculada al mar y con capacidad para liderar el crecimiento azul sostenible en Europa", tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

El consejero en funciones ha señalado que Andalucía cuenta con cerca de 1.000 kilómetros de costa, más de 35.000 empresas vinculadas al mar y más de 300.000 empleos en Andalucía, con potencial de alcanzar el medio millón, que representan alrededor del 11% del PIB andaluz.

En este contexto, Fernández-Pacheco ha puesto en valor la Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible (EA2), impulsada por el Gobierno andaluz con una dotación superior a 216 millones de euros hasta 2028.

"No hablamos de una moda ni de un concepto teórico. Hablamos de una hoja de ruta sólida y ambiciosa para generar oportunidades, impulsar la sostenibilidad y fortalecer el liderazgo marítimo de Andalucía", ha señalado.

Asimismo, ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones, empresas, universidades y centros de investigación para consolidar el ecosistema azul andaluz.

"El futuro azul de Andalucía no se diseña desde un despacho, sino desde la cooperación real con quienes trabajan y conocen el mar cada día", ha afirmado.

En el acto inaugural también han participado el presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, Javier Noriega, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha destacado que "la economía azul ya no es algo abstracto", sino "una poderosa herramienta y un poderoso motor de desarrollo y crecimiento".

Asimismo, ha subrayado que este dosier "no es solo un documento técnico, sino una especie de vademécum de la economía azul de Andalucía" y ha señalado que la publicación "intenta decir quién es quién en la economía azul andaluza, qué organismos y qué entidades públicas y privadas están colaborando y desarrollando su actividad".

El presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, Javier Noriega, ha señalado que el dosier presentado supone "una radiografía del sector de la economía de los mares y los océanos" y ha defendido que Andalucía "necesitaba cartografiar quién es quién en la economía azul".

Noriega ha destacado que este trabajo "deja claro quién es quién y supone un importante diagnóstico para forjar alianzas entre el mundo de la ciencia y las empresas, atraer inversión y posicionar a Andalucía como una región de excelencia internacional en economía azul".

Asimismo, ha subrayado que la comunidad autónoma "tiene uno de los vectores de crecimiento más importantes mirando al mar en materia de empleo", con alrededor de 300.000 personas que viven de los mares y los océanos y "potencial para alcanzar el medio millón en los próximos diez años".

El Dosier de la Economía Azul de Andalucía 5H reúne información estratégica sobre empresas, grupos de investigación, infraestructuras, proyectos internacionales, hubs de innovación y agentes vinculados al sector marítimo-marino andaluz, configurándose como una herramienta de análisis y posicionamiento para seguir impulsando la economía azul en la comunidad autónoma.

La jornada ha incluido además dos mesas redondas centradas en la gobernanza de la economía azul y en la conexión entre empresa y conocimiento como motor de desarrollo de la Andalucía azul, con participación de representantes institucionales, empresariales, científicos y universitarios vinculados al sector.