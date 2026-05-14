El festival de teatro universitario UJA Estrena ofrecerá tres representaciones del 18 al 20 de mayo

Presentación del festival de teatro universitario UJA Estrena. - UJA

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El festival de teatro universitario UJA Estrena ofrecerá tres representaciones entre el 18 al 20 de mayo. Bajo el lema 'El valor de la palabra: Deseo y miedo', en esta edición los grupos de teatro de la Universidad de Jaén han trabajado con hilos argumentales centrados en la educación, los valores y el poder de la palabra como catalizadora de emociones y acciones

Así se ha puesto de relieve en la presentación de esta propuesta, en la que ha participado la vicerrectora de Cultura, Marta Torres, junto a la directora de Actividades Culturales y del programa Aula Abierta, Isabel Abad, y los directores de las formaciones teatrales.

Torres ha señalado que el teatro universitario cumple funciones cruciales que van más allá del simple entretenimiento y se alza como un "motor de transformación social, académica y personal", según ha informado la UJA.

También ha incidido en la importancia de esta disciplina: "El teatro supone un complemento ideal en la formación del alumnado porque, no solo desarrolla de forma intensiva la oratoria, la expresión corporal, la pérdida del miedo escénico y la inteligencia emocional. El teatro motiva el pensamiento crítico al obligar al estudiante a analizar textos profundos, cuestionar realidades sociales y comprender contextos históricos diversos", ha afirmado.

Además, la vicerrectora ha destacado la "libertad creativa" que ofrece el teatro universitario, que arriesga en formatos, temáticas complejas y lenguajes escénicos experimentales. Al hilo, ha indicado que es "una cantera de talento que también preserva el patrimonio, pues recupera y actualiza textos clásicos o universales que los circuitos comerciales suelen obviar por su alto coste o baja rentabilidad".

Por su parte, la directora de Actividades Culturales y del programa Aula Abierta de la UJA ha considerado "bastante significativo" que la institución académica cuente con tres grupos teatrales. Ha precisado que, aunque cada uno de ellos tiene su perfil y características, con unas horas concretas de ensayos, "son frecuentes las actividades en las que participan conjuntamente bajo el nombre de Aula de Teatro de la UJA".

Junto a ambas, han participado en la presentación del festival Rocío Ábalos, por parte de In Vitro Teatro; Ana Dolores Mena, directora de Pum Teatro Aula Abierta, y Ana Galán, que dirige Mamadou Teatro junto a Carlos Aceituno, quienes han desgranado las obras.

PROGRAMACIÓN

La programación escénica se desarrollará en el Aula Magna del Campus Las Lagunillas, donde tendrá lugar las funciones a las 20,30 horas. In Vitro-Teatro, bajo la dirección de Pedro Jiménez Vallejo, abrirá el festival el 18 de mayo con 'Logokinesis', un antológico de escenas cinematográficas que tienen en común el poder del diálogo.

Este grupo, fundado en 1998, enfoca sus esfuerzos en la representación de teatro clásico y obras dramáticas que acumulan múltiples galardones a nivel nacional.

Al día siguiente, PUM Teatro-Aula Abierta, con la dirección de Ana Dolores Mena, interpretará 'Okapis', una dramaturgia inspirada en 'El Okapi', de Ana Diosdado. Este grupo, activo desde 2004, fue concebido especialmente como un núcleo de expresión artística para los integrantes del programa de mayores.

Para finalizar el ciclo, el miércoles 20, Mamadou Teatro, dirigido por Ana Galán y Carlos Aceituno, llevará a escena 'El despertar de la primavera' de Frank Wedekind'. Esta obra, escrita en 1891, es de plena actualidad al tratar el tema de la desinformación en la juventud como origen de errores y acontecimientos trágicos. Creado en 1993, es el conjunto pionero de la institución enfocado en el teatro gestual, montajes contemporáneos y experimentación en la calle.

La Universidad de Jaén anima a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a acercarse para disfrutar de esta propuesta cultural de alta calidad. Las entradas para asistir a cualquiera de las tres representaciones pueden adquirirse a través de la página web de la UJA https://eventos.ujaen.es/