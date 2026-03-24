Fibico y el Colegio de Veterinarios de Córdoba impulsarán la investigación en zoonosis y enfermedades emergentes

La directora científica de Caizem, María de los Ángeles Risalde; el gerente de Fibico, Álvaro Granados, y el presidente Icovco y Upsaco, José María de Torres, suscriben el acuerdo. - FIBICO

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba (Icovco), la Unión Profesional Sanitaria de Córdoba (Upsaco) y el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem), a través de la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico), han suscrito un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de establecer líneas de trabajo conjuntas en materia científica, técnica y formativa en una alianza estratégica de gran interés para la profesión veterinaria y otras profesiones sanitarias para el impulso del conocimiento en ámbitos como las zoonosis y las enfermedades emergentes.

En el acto han estado presentes y han suscrito el acuerdo la directora científica de Caizem, María de los Ángeles Risalde; el gerente de Fibico, Álvaro Granados, y el presidente Icovco y Upsaco, José María de Torres.

Al respecto, Caizem fue creado mediante convenio suscrito el 8 de abril de 2025 por la Consejería de Salud y Consumo; la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación; la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; el Servicio Andaluz de Salud (SAS); la Universidad de Córdoba (UCO), y Fibico. Su finalidad es convertirse en un centro de referencia nacional en este ámbito, correspondiendo a Fibico su gestión.

El convenio resulta de especial interés para el Icovco y Upsaco porque conecta directamente con los fines de Caizem, orientados a impulsar la investigación científica y biotecnológica, la formación continuada y el estudio de ámbitos de gran relevancia como las zoonosis y las enfermedades emergentes, con los propios objetivos en materia de formación, actualización profesional y apoyo al ámbito veterinario y sanitario.

Esta colaboración permitirá promover proyectos conjuntos, actividades científicas y formativas, difusión del conocimiento y nuevas oportunidades de cooperación institucional, reforzando así áreas clave como la salud pública, la sanidad animal y el enfoque One Health.