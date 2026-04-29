La Fiesta de los Patios de Córdoba contará con 53 espacios a concurso y once institucionales

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (tercero por la dcha.), en la presentación de la Fiesta de los Patios. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presentado este miércoles una nueva edición de la Fiesta de los Patios, que se celebrará del 4 al 17 de mayo con 53 espacios que participan en el concurso (dos de ellos de nueva incorporación y dos que vuelven tras un tiempo de ausencia), a los que se suman once institucionales, repartidos en un total de cinco rutas.

Durante la presentación del concurso, Bellido, que ha puesto en valor la labor de los cuidadores de estos espacios típicos cordobeses, señalando "la hospitalidad, el esmero, el cuidado, el trabajo diario y el cariño" que le ponen, ha detallado que los patios que vuelven al concurso este año son el de "la Plaza de las Tazas, 11, y el de Pedro Fernández, 6". Además, los dos nuevos patios que participan este año en el concurso se ubican en "Agustín Moreno, 7, y Fernando Colón, 14". En el apartado conventual se suma el patio de la ermita de Nuestra Señora de la Alegría.

El alcalde ha resaltado la idea de que la Fiesta de los Patios "sea para todos" en cuanto a accesibilidad, de modo que habrá "35 patios que son accesibles", 28 de ellos del concurso y siete de fuera de concurso. El objetivo es que "todo el mundo pueda disfrutarlo y esta fiesta sea no solo mundial en cuanto a su protección como patrimonio inmaterial, sino que sea universal también para que todo el mundo pueda disfrutarla".

Tal y como ha asegurado Bellido, "lo que se disfruta no es solo la arquitectura, las flores, las plantas o el cuidado del patio", sino "la propia convivencia, la fiesta, que es lo que está protegido, y en esa fiesta su protagonista son los cuidadores que son quienes durante todo el año trabajan para que durante 15 días todo el mundo pueda disfrutarlo".

Así las cosas, el alcalde, que ha celebrado que Carbonell patrocine una de las rutas, ha invitado a disfrutrar de los patios cordobeses "con respeto" porque son "un espacio íntimo que durante un tiempo que abre sus puertas", por lo que es necesario "respetar con el cuidado" y "disfrutar, sobre todo, de esta gente, de sus conversaciones, de sus historias de cómo cuidan los patios".

Para concluir, el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha explicado que habrá controladores para vigilar el acceso a los patios con el objetivo de que "no se abarroten y el cuidador pueda explicar como es el espacio, qué variedades tiene y cómo lo mantiene", mientras que la Policía Local será la encargada de "ordenar los barrios y el tránsito".